Tourismus im Siebengebirge

Erstmals hat die Tourismus Siebengebirge GmbH in diesem Jahr Freizeit- und Sportaktivitäten in der Region in insgesamt acht verschiedenen Broschüren zusammengefasst, Tipps und Termine des Jahres listet ein eigener Veranstaltungskalender auf. „Bisher gab es immer einen umfassenden Gesamtkatalog“, so Bremm. „Aber die Praxis hat uns gezeigt, dass die Besucher Informationen zu einzelnen Themen bevorzugen.“

„Radeln im Siebengebirge“ gibt Tipps für Strecken entlang des Rheins, aber auch durch den Hunsrück, die Eifel und das Braunkohlerevier, „Stadtrundgänge“ führen etwa durch Ober- und Niederdollendorf, aber auch durch Rheinbreitbach, Unkel und Erpel. „Gipfel“ gibt einen Überblick über die bekannten und weniger bekannten Berge nebst den Waldgaststätten, „Wandern“ beschreibt Strecken durch die Klosterlandschaft Heisterbach und die Kulturlandschaft. „Ausflüge“ und natürlich „Königswinter“ mit dem Drachenfels runden das Sortiment ab.

Die Broschüren sind kostenfrei erhältlich in den Tourismus-Informationen unter anderem in Königswinter, Unkel, Linz und Bad Honnef sowie in zahlreichen Buchhandlungen.