Schlossleuchten im Siebengebirge

07.02.2017 Königswinter. Auch in diesem Jahr wird die Drachenburg beim "Schlossleuchten" wieder in ein Lichtermeer verwandelt. Dafür sorgen in diesem Jahr die "Drachen".

Die Erfolgsgeschichte „Schlossleuchten“ geht in ihre nächste Runde. Bereits zum dritten Mal wird Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld die Burg am Fuße des Drachenfelses in ein farbenfrohes Lichterspektakel einbetten. Für das Leuchtfeuer für die Sinne sorgen in diesem Jahr die „Drachen“.

Auf einem vorgegebenen Rundgang kommen die Besucher an den einzelnen Lichtstationen vorbei und kommen so auch in den märchenhafen Genuss von Details, die sonst in den Schatten der Schlossmauern verborgen sind.

„Die Lichtinstallationen illuminieren nicht nur Teile des Parks und die Gebäudefassade, sondern auch die unterschiedlichen Räume des Schlosses werden in ein funkelndes Farbenmeer getaucht“, erläutert Svenja Bach, Mitarbeiterin im Besucherservice des Schlosses. Das mystische Licht in Nibelungenhalle und Drachenhöhle würden den abendlichen Ausflug zum Drachenfels perfekt machen.

Schlossleuchten 2017: 17. Februar bis 26. März, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag 18 bis 22 Uhr (Laszlo Scheuch)