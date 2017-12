Bürgerinitiative ist unter den letzten zwölf

Oberdollendorf. Die Oberdollendorfer Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge, die sich der Pflege und dem Erhalt von Streuobstwiesen und Weinbergsbrachen im Naturschutzgebiet Siebengebirge widmet, gehört zu den zwölf nominierten Projekten für den Ehrenamtspreis NRW 2018.

Für den Preis, den die Landesregierung in Kooperation mit der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ausgelobt hat, hatten sich bis Ende September Vereine, Stiftungen und Bürgerinitiativen mit insgesamt 234 Projekten beworben. Er steht unter dem Motto „Engagement schafft Begegnung – zusammen für lebendige Gemeinschaften auf dem Dorf und im Quartier“.

Die nominierten Projekte gab jetzt die Königswinterin Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in der Staatskanzlei in Düsseldorf, bekannt. Sie werden im Laufe des kommenden Jahres auf dem Engagementportal der Landesregierung unter www.engagiert-in-nrw.de als „Engagement des Monats“ vorgestellt. Aus den zwölf Projekten werden Ende 2018 die drei Träger des Engagementspreises ausgewählt. Ein Preisträger wird durch ein Online-Voting, an dem jeder Interessierte teilnehmen kann, ein weiterer durch eine Jury ermittelt.

Zudem wird ein Sonderpreis der NRW-Stiftung vergeben. „Alle 234 ehrenamtlichen Projekte haben mich sehr beeindruckt. Die Vereine, Stiftungen und Netzwerke, die an unserem Wettbewerb teilgenommen haben, beweisen mit ihrem Engagement, dass es vor Ort bereits zahlreiche gute Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen gibt. Vor dieser gemeinnützigen Leistung habe ich großen Respekt“, erklärte Milz.