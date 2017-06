Politik befürchtet Verkehrskollaps

Königswinter. Am 19. Juni startet die rund achtwöchige Sanierung der L 331 zwischen dem Königswinterer Tal und der Bergregion. Bislang sehen die Planungen vor, den Verkehr komplett über Oberdollendorf umzuleiten. Dagegen regt sich Protest.

Wenn sie an die bevorstehende Sanierung der L 331 denken, beschleichen viele Bürger böse Vorahnungen. Auch die Kommunalpolitik sieht dringenden Handlungsbedarf. Sie forderte jetzt im Bau- und Verkehrsausschuss Nachbesserungen.

Am Freitag steht das Thema bei einem Informationsgespräch der Königswinterer Stadtverwaltung mit dem zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW auf der Tagesordnung. „Hier werden wir alle Punkte detailliert besprechen“, kündigte der Technische Dezernent Theo Krämer im Ausschuss an.

Verstopfte Straßen durch Umleitung befürchtet

Am Montag, 19. Juni, sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. Dann soll die Landesstraße 331 einseitig gesperrt werden. Acht Wochen geht es nur noch bergauf in Richtung Ittenbach. Bergab sollen die Verkehrsteilnehmer hingegen eine Umleitung über die L 268 fahren. Diese erreichen sie entweder von Ittenbach über die L 83 oder von der Autobahnabfahrt über die L 331 in Richtung Oberpleis und den Kreisel an der Aral-Tankstelle.

Weil die Umleitung ausschließlich über Oberdollendorf führen soll, befürchtet die CDU-Fraktion eine unzumutbare Belastung für den Ort. „Wenn zu den 8.000 Fahrzeugen, die ohnehin täglich durch Oberdollendorf fahren, durch die Umleitung weitere 15.000 kommen, ist das ein Schlag ins Gesicht für alle, die dort wohnen. Es ist nicht hinnehmbar, dass wir die Straßen so zustopfen“, sagte Ratsmitglied Franz Gasper.

Um einen Verkehrskollaps zu vermeiden, hält es seine Fraktion für sinnvoll, wenn von der Autobahnabfahrt aus weitere Umleitungsempfehlungen über Landesstraßen wie die L 144 durch das Schmelztal, die L 490 (Langemarckstraße) und die L 143 über Birlinghoven beschildert würden. Auf der A 3 selbst könnten die Verkehrsteilnehmer über die A 560 Richtung Bonn geleitet werden. Auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im Bau- und Verkehrsausschuss hin bestätigte die Verwaltung, dass eine Beschilderung der Umleitungsstrecken bisher lediglich an den Anschlussstellen der A 3 und der B 42 vorgesehen seien.

Alle Schilder müssten umgedreht werden

Auch eine Anpassung der geplanten Einbahnstraßenregelung an das Verkehrsaufkommen, indem der Berufsverkehr morgens talwärts und abends bergauf fahren kann, sei diskutiert worden. „Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft war jedoch gegen die Regelung, da sie in den Fahrplänen nicht darstellbar sei. Auch die Polizei hat sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen“, sagte Michael Groß, Geschäftsbereichsleiter Straßen und Stadtgrün.

Auch der Landesbetrieb lehnt eine solche Regelung ab, weil alle Schilder umgedreht werden müssten, was angesichts der Länge der Strecke von 5,2 Kilometern nahezu unmöglich sei.

Franz Gasper fragte, ob an ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen im Bereich von Oberdollendorf gedacht sei. Auch eine Sperrung städtischer Straßen, die als Schleichwege genutzt werden könnten, müsse geprüft werden. Dabei nannte er den Oelbergringweg und den Feldweg zwischen L 331 und Döttscheid, beide in Ittenbach, die Rosenau- und Oelbergstraße in Heisterbacherrott sowie die Bach- und Falltorstraße und die Straße Cahn's Berg in Oberdollendorf.

„Wir werden die Situation beobachten. Wenn unsere Straßen stark frequentiert werden, werden wir handeln. Wir könnten dann mit mobilen Sperren arbeiten, um den Verkehr wieder auf die überörtlichen Straßen zu lenken“, sagte Groß. Gleichzeitig war der Mitarbeiter der Stadtverwaltung jedoch bemüht, die Aufregung etwas zu dämpfen. „Bei früheren Sperrungen der L 331 hat sich der Verkehr sehr gut verteilt“, teilte er dem Ausschuss mit.