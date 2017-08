Benefizkonzert nach Mord an 14-Jähriger 2007

Königswinter. Zehn Jahre ist es her, dass die 14-jährige Hannah aus Oberdollendorf ermordet wurde. Ihre Freunde stellen am Samstag ein Benefizkonzert auf die Beine.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2017

Am Samstag, 26. August, um 15 Uhr veranstalten die Freunde der ermordeten Hannah in der Mühlenbachhalle in Vilich-Müldorf zum 10. Jahrestag ein Benefizkonzert, dessen Erlös der Hannah-Stiftung gespendet wird. Auftreten werden Querbeat, Und wieder Oktober, Joy Masala, Fiasko, Bedford Falls und Spiegelblick.

Die Veranstalter wollen Zeichen gegen sexuelle Gewalt setzen und dafür, dass Hannah unvergessen bleibt. „Hannah war ein kraftvolles, selbstbewusstes, lebenshungriges Mädchen, ein wichtiges Familienmitglied und eine tolle Freundin“, schreibt Annika Lemke, die das Konzert federführend organisiert, in der Ankündigung.

Am 29. August ist es zehn Jahre her, dass die 14-jährige Hannah aus Oberdollendorf auf dem Heimweg von ihrem Freund ermodert wurde. Wenige Tage später wurde der Täter gefasst.

Er wurde drei Monate später des Mordes, der schweren Vergewaltigung sowie der Freiheitsberaubung schuldig gesprochen. Das Gericht stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest, so dass der Verurteilte nach 15 Jahren nicht ohne weiteres entlassen werden kann.

Ihr Vater, Volker Wiedeck, gründete 2008 die Hannah-Stiftung, die Opfer von Gewalt, insbesondere von sexueller Gewalt, und deren Angehörige unterstützt.

Infos:

Einlass: 15 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Adresse: Mühlenbachhalle in Vilich-Müldorf (Wilfried-Hatzfeld-Straße 2, 53229 Bonn)