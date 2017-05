Acht Wochen sollen die Sanierungsarbeiten an der L 331 zwischen Königswinter und Ittenbach dauern. Start ist am 19. Juni.

Königswinter. Den Autofahrern im Siebengebirge stehen schwierige Zeiten bevor: Am Montag, 19. Juni, beginnen die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 331, einer der Hauptverbindungsachsen zwischen der Königswinterer Bergregion und dem Tal.

Von Heike Hamann, 03.05.2017

Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW am Mittwoch mitteilte, ist für die Arbeiten an der L331, die in drei Bauabschnitten erfolgen, ein Zeitraum von acht Wochen angesetzt. Im Rahmen des Erhaltungsprogramms für Landesstraßen werden in dieser Zeit auf einer Länge von 5,2 Kilometern die Fahrbahndecke und Entwässerungseinrichtungen erneuert. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 800.000 Euro.

Teils massive Auswirkungen werden die Arbeiten wohl auf den Straßenverkehr haben: Während der gesamten Bauzeit wird es einen Einbahnstraßenverkehr in Fahrtrichtung Ittenbach geben, teilte der Landesbetrieb mit. In Fahrtrichtung Königswinter werden Umleitungen über Thomasberg (L83) bis Dollendorf (L268) eingerichtet.

Der Busbetrieb von Königswinter nach Ittenbach fährt den üblichen Linienweg. In Richtung Königswinter fahren die Busse über die ausgewiesene Umleitungsstrecke.