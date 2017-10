Kennzeichen SU

Königswinter. Als Ignaz Schmitz vor mehr als 30 Jahren mit der Hege von Streuobstwiesen begann, wurde er nicht selten belächelt. Das meiste haben sich er und seine Mitstreiter selbst beigebracht. Heute geben sie ihr Wissen an andere weiter.

Von Heike Hamann, 09.10.2017

Schlechtes Wetter beeindruckt Ignaz Schmitz nicht. „Mit den passenden Klamotten ist das kein Problem“, sagt der 56-Jährige. Kurz überlegt er. Dann, mit einem Grinsen: „Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir in den vergangenen 31 Jahren bei allen Aktionen höchstens drei Mal Regen. Der Draht nach oben stimmt wohl.“ Die Aktionen, von denen er spricht, haben viel mit körperlich anstrengender Arbeit, noch mehr ehrenamtlichem Engagement und vielleicht am meisten mit einer tiefen Verbundenheit zur Landschaft des Siebengebirges zu tun: 1986 gründeten Ignaz Schmitz und seine Frau Ulrike die Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge (BNS). Seitdem kümmern sie sich gemeinsam mit den Mitgliedern um rund zehn Hektar Streuobstwiesen und Weinbergbrachen rund um Dollendorf.

Bürgerinitiative zählt 200 Mitglieder

200 Mitglieder zählt die Bürgerinitiative heute, 40 engagieren sich aktiv. „Einige kommen aus Dollendorf, viele aber auch aus den umliegenden Ortschaften“, erzählt Schmitz. Neben ungezählten kleineren Aktionen gibt es sechs bis sieben Großeinsätze pro Jahr. Dann rücken der Oberdollendorfer und die anderen Helfer mit Rechen, Sense und Säge, Balkenmäher und Schmalspurtrecker aus, um Obstbäume zu pflanzen, andere von überlastigen Ästen zu befreien, Heu zu rechen oder Schnittgut zusammenzutragen. Anstrengend sei das schon, räumt Schmitz ein. Und muss schon wieder lächeln: „Aber danach setzen wir uns zusammen, essen Erbsen- oder Linsensuppe, gucken aufs Rheintal. Das ist dann besser als im Sterne-Restaurant.“

Als das Ehepaar 1986 die Bürgerinitiative ins Leben rief, hatte zunächst ein anderes Problem im Vordergrund gestanden. Pläne waren aufgetaucht, nach denen oberhalb von Oberdollendorf auf einer alten, rund vier Hektar großen Obstwiese ein Bauvorhaben umgesetzt werden sollte. „Wir hatten als Kinder dort gespielt“, sagt Schmitz. „Waren mit unseren Eltern dort sonntags spazieren. Wir haben uns gefragt, wie wir mal unseren Kindern Natur nahebringen können, wenn man sie zerstört.“

"Wir wollen die Landschaft erhalten"

Die Schmitzens wurden unbequem. Sie schrieben an die Stadt, die Ratsherren, an den Kreis, an den Umweltausschuss. Sie sammelten Unterschriften, verteilten Flugblätter, organisierten Infostände. Und gründeten die Bürgerinitiative. „Wir hatten erst mal gar keine Ahnung, was das ist“, erinnert sich Schmitz heute. „Das war damals neu, modern. Aber wir hatten gemerkt, dass wir irgendeine juristische Form brauchen, um uns auf diese Auseinandersetzung einzulassen.“ 30 Leute erschienen zur Gründungsversammlung. „Unser Grundgedanke war: Wir wollen die Landschaft so erhalten, wie sie ist“, sagt der 56-Jährige. Was auch im Ort nicht nur auf Verständnis stieß.

Doch am Ende hatte die Initiative Erfolg, das Bauvorhaben wurde 1989 zu den Akten gelegt und – fast noch wichtiger – die alte Obstwiese wenig später unter Naturschutz gestellt. Vor Kran und Bagger war die Wiese fortan geschützt. Jetzt ging es darum, die Fläche „nachhaltig zu retten“, wie Schmitz sagt. „Die Bäume waren teils 80 Jahre alt, das Gelände musste entbuscht, Brombeeren und Gestrüpp zurückgeschnitten werden.“ Ein bisschen blauäugig seien sie damals an die Sache herangegangen. „Wir haben einfach gesagt: Wir machen das jetzt.“ Am Dichberg, einem kleinen Siefen nahe des mittleren Weinbergwegs, legten die Helfer damals los. Zunächst noch mit altem Gartenwerkzeug, später dann mit professionellen Geräten, um die sich mittlerweile ein eigener Gerätewart kümmert.

"Wir haben ganz klein angefangen"

Der Zengeling, ein alter Schulweinberg, und eine Fläche am Kellerberg, dem ehemaligen Weinberg des Bredershofs, zählen heute zu den Einsatzgebieten für die Naturschützer. Letzterer steht im Eigentum der NRW-Stiftung, die Bürgerinitiative hat die Verwaltung der Fläche übernommen. „Wir haben ganz klein angefangen“, erinnert sich Schmitz. „Und haben uns viel selbst beigebracht. Heute geben wir Wissen an andere weiter.“

Der Kellerberg etwa wird von Ziegen beweidet, da das Gelände zu steil für den Einsatz von Maschinen ist. Für das Schneiden der Obstbäume besuchten die Naturschützer zunächst Kurse, heute geben sie selbst welche. „Man muss auf die Statik achten, die Kronen dürfen nicht zu groß werden, damit noch Licht durchkommt“, sagt Schmitz etwa. Faulstellen böten Maden Nahrung, was wiederum für Spechte interessant sei. Das Mähgut werde abgezogen, um dem Boden Nährstoffe zu entziehen, was wiederum kleinen Pflanzen die Chance gebe, durchzukommen. Gemäht wird einmal im Jahr und – wo es die Örtlichkeit zulasse – von Hand, um den Boden nicht zu verdichten.

Gemäht wird, wenn möglich, von Hand

Über allem stehe dabei die Artenvielfalt – eines der Kennzeichen der Streuobstwiesen: Wilde Rosen und Weißdorn, hochstämmige Apfelbäume, die in die Region passen, daneben Salamander, Eidechsen oder Falter, die bereits auf der Roten Liste stehen – all das lasse sich mittlerweile auf den Flächen wieder finden, so Schmitz. Und in diesem Moment klingt er ein bisschen stolz.

Am Wochenende stand für die Mitglieder der Bürgerinitiative erneut ein Großeinsatz an: Apfelernte am Schnitzenbusch. Unterstützt von der Biologischen Station des Rhein-Sieg-Kreises wird aus den Früchten Apfelsaft hergestellt und für die Helfer in Flaschen abgefüllt. „Handverlesene Früchte von der Streuobstwiese“ steht auf dem Etikett. Auch Schmitz wird sich das ein oder andere Gläschen genehmigen. Vielleicht vom Zengeling aus, seinem Lieblingsplatz, wie er sagt: „Der Ausblick von dort ist magisch. Und ein bisschen Motivation muss schließlich sein.“

Weitere Informationen zur Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge und deren Aktivitäten gibt es im Internet unter www.naturschutz-siebengebirge.de