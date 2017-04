Sportlerehrung in Königswinter

Alle auf einen Blick: Fußballer, Judoka, Leichtathleten und Co. posieren fürs Gruppenbild. FOTO: GA

Oberpleis. Königswinter ehrt seine erfolgreichen Athleten: Dazu gehören auch Tim Miebach und Lars Lokotsch vom Fußball-Landesligisten TuS Oberpleis, die das beste Sturmduo im Rhein-Sieg-Kreis bilden.

Königswinter bleibt die Sportstadt Nummer eins im Rhein-Sieg-Kreis. Mit 1723 Sportabzeichen ließ die Drachenfelsstadt die anderen 18 Kommunen 2016 sowohl in der Gesamtzahl als auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl hinter sich, wie der Stadtsportbundvorsitzende Klaus Wiesehügel bei der Sportlerehrung im Forum der Grundschule Sonnenhügel stolz verkündete.

Auch bei den Schulen war die Stadt wieder sehr erfolgreich. Bei den Gymnasien und bei den Grundschulen belegte Königswinter den ersten Platz. 414 Schüler des Gymnasiums am Oelberg, das sind 39 Prozent, legten das Sportabzeichen ab. Das CJD (373 Schüler/35 Prozent) belegte hier Platz drei. Bei den Grundschulen lag die Gemeinschaftsgrundschule Oberdollendorf vorn. 117 von 159 Schülern, was fast 74 Prozent entspricht, machten hier das Abzeichen. Dazu kommen ein zweiter Platz für die Gesamtschule Oberpleis (52 Prozent) und ein dritter Platz für die CJD-Realschule.

Bürgermeister Peter Wirtz freute sich über die Gelegenheit, einmal im Jahr vom Breitensportler bis zum Olympiateilnehmer Menschen ehren zu können, die sich im und um den Sport in der Stadt verdient gemacht haben. Sie erhielten ein Olympia-Buch von Rio 2016 und eine Urkunde. Auch wenn die für Leverkusen startende Olympiateilnehmerin Konstanze Klosterhalfen aus Bockeroth – anders als im vergangenen Jahr – dieses Mal nicht zu den Geehrten gehörte.

Die Voraussetzungen für den Sport in der Stadt hält der Bürgermeister dabei für recht günstig. „Wir haben gute Sportstätten, wenn auch manchmal zu wenige. Am liebsten wäre es mir, wenn wir eine weitere Halle hätten. Mit vier Großraumhallen sind wir zwar ganz gut bedient, aber der Bedarf ist größer“, sagte Wirtz.

Auch der Präsident des Kreissportbundes, Wolfgang Müller, freute sich über „die kurze und knackige Veranstaltung“ in Königswinter, nachdem er in den vergangenen Wochen bereits fünf weitere Sportlerehrungen hinter sich gebracht habe. Nachdem zuletzt bei der Ehrung des Kreissportbundes ein Sportabzeichen-Jubilar für 60 Abzeichen geehrt worden sei, habe er sich gefragt: „Wie halten sich die Leute fit?“

Ganz so viel haben Rainer Schiefer und Waltraud Doppelhammer von der HSG Siebengebirge zwar noch nicht geschafft, mit 55 und 50 Abzeichen kommen sie aber schon ziemlich dicht an diesen Wert heran. Neben ihnen wurden acht weitere Sportabzeichen-Jubilare geehrt. Dazu kamen 18 Sportlerinnen und Sportler, die Damenmannschaft des HSV Bockeroth, die den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft hat.

Zu den Sportlern gehörte auch das beste Sturmduo im Rhein-Sieg-Kreis, Tim Miebach und Lars Lokotsch vom Fußball-Landesligisten TuS Oberpleis. Tim Miebach, der trotz Angeboten in früheren Jahren vom 1. FC Köln und von Bayer Leverkusen seit 1998 dem TuS treu geblieben ist und in den vergangenen viereinhalb Jahren allein 63 Tore erzielt hat. 16 Treffer erzielte der 30-Jährige in dieser Saison. Dabei wurde er noch übertroffen von Lars Lokotsch, seinem kongenialen Sturmpartner. Der 21-Jährige schoss nach Stationen beim FC Hennef und dem FV Bad Honnef 18 Tore.

Geehrt wurden zudem vier verdiente ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder. Dieter und Christel Nehring wurden dabei für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie hatten vor 30 Jahren die Spiel- und Sportgemeinschaft (SSG) Königswinter gegründet und damit den Grundstein für viele erfolgreiche Jahre des Leichtathletik-Vereins gelegt. Bis 2012 war Dieter Nehring auch Vorsitzender, heute ist er noch Ehrenvorsitzender des Vereins. Zum Schluss zeigte die junge Tanzgarde des TuS Eudenbach ihr Können.