So Gesehen zur Beleuchtung auf dem Drachenfels

Mangelnde Beleuchtung: Derzeit sind nur zwei der vier Strahler, die Nachts die Burgruine erleuchten, in Betrieb. Frank Homann

Königswinter. Nein, diesmal hat es am Drachenfels nicht gebröckelt. Dafür aber hat man das Licht abgeschaltet. Schadet das grelle Licht doch dem maroden Gestein? Will man den Goldschatz der Nibelungen heimlich heben?

Achtung! Eilmeldung: Am Drachenfels gehen die Lichter aus. Die Medien überschlagen sich. Abwegiges Szenario? Nicht zwingend. Wir erinnern uns: Die Bezirksregierung im fernen Köln ließ wissen, dass die Standfestigkeit des berühmten Felsens gefährdet sei, und die Medienwelt von Flensburg bis Konstanz hyperventilierte.

WDR 5 gab bereits Ratschläge, wo man sich sonst noch in NRW vergnügen könne, wenn Deutschlands beliebtester Berg in den Rhein rutschen (und dabei – nicht weiter erwähnenswert – die halbe Königswinterer Altstadt mit sich reißen) sollte. Nachher stellte sich alles als eine Nummer kleiner heraus. Wegen eines möglicherweise bröckelnden Felsens muss der Eselsweg zumindest für dieses Jahr (wieder einmal) gesperrt werden.

Diesmal jedoch hielt sich die Welle der Empörung in Grenzen, kam die Mitteilung über die Verdunklung ja „nur“ von der Stadt Königswinter. Zwei der vier Strahler, die die Ruine des Nachts anleuchten, müssen im Zuge der Rodungs- und Sanierungsarbeiten für rund zwei Wochen abgeschaltet werden. Soweit so gut, aber das wirft in den Redaktionen, die aus dem Bröckel-Massaker gelernt haben, natürlich Fragen auf. Die drängendste: Warum?

Nun sind die denkbaren Begründungen mannigfaltig, besonders, wenn man auch den Bereich der Verschwörungstheorien nicht ausschließen will. Bröckelt der Berg doch mehr als gedacht, und ist dies in der Nacht, angestrahlt von starken Scheinwerfern, besonders sichtbar? Schadet das grelle Licht dem Gestein weiter? Wird des Nachts, im Schatten der Dunkelheit, der Goldschatz der Nibelungen aus dem Berg geschmuggelt? Sollen Chemtrails vertuscht werden? Ach nein, Letzteres haben wir nicht erwähnt. Das ist noch schlimmer als der bröckelnde Drachenfels.

Hilft nur knallharte Recherche. Anruf bei der Stadt Königswinter. Warum? Der Pressesprecher ist auskunftswillig, aber wenig ergiebig. „Wir sind für die Strahler verantwortlich“, gesteht Nico Graefe. Bei der Frage, warum die Lichter abgestellt werden, muss der Pressesprecher aber passen. „Das wurde uns nicht mitgeteilt.“ Mysteriös. Ja geradezu verdächtig. Was weiß Köln, was Königswinter nicht weiß? Anruf bei der Bezirksregierung. Die Pressestelle weiß auch von nichts, will sich aber schlaumachen.

Es dauert nicht lange, da ist eines der letzten Geheimnisse der Menschheit gelüftet: Bei den Rodungsarbeiten wurden die Stromkabel zweier Strahler freigelegt, ein Kurzschluss ist nicht auszuschließen. Das klingt zunächst plausibel. Aber wir bleiben misstrauisch und beobachten genau. Von wegen Goldschatz. Oder Erdrutsch. Oder Chemtrails. Upps!