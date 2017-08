So Gesehen zu Unwettern und den Folgen

Dokumentiert: Das Hochwasser am Möschbach in Rommersdorf 2013.

Bad Honnef. Sturmböen, Hagel, Starkregen: Der Sommer 2017 hat es in vielen Regionen Deutschlands wieder in sich, mit teils dramatischen Folgen. Eine Hochwassermarke in Rommersdorf erinnert an ein Unwetter in der Region 2013.

Zwar ist das Siebengebirge bislang einigermaßen verschont geblieben. Die Erinnerungen an Vorjahre, in denen auch die Ortschaften und damit die Menschen in Königswinter und Bad Honnef unter extremen Wetterereignissen zu leiden hatten, sind aber nicht verblasst.

Nicht umsonst sind Wetterwarnungen fast Pflichtlektüre, werfen die Bürger manches Mal einen bangen Blick gen Himmel, wenn sich dort die Gewitterwolken ballen.

Nun sind Hochwassermarken eher etwas, das am Rheinufer zu finden ist. An den fatalen 20. Juni 2013, als unter anderem im Bad Honnefer Ortsteil Rommersdorf Land unter herrschte, erinnert eine kleine Hochwassermarke am Möschbach.

Der war damals nach heftigem Starkregen derart angeschwollen, dass sein Wasser samt mitgeführtem Schlamm nicht nur die Straße, sondern viele Häuser flutete. Kaum vorstellbar, wie hoch das Wasser damals wirklich stand. Das Schild der Marke Eigenbau demonstriert es jedenfalls eindrucksvoll.