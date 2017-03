Traditionsgaststätte in Oberdollendorf

Oberdollendorf. Im September musste die Bauernschenke in Oberdollendorf nach 90 Jahren schließen. Nun wurde ein neuer Eigentümer gefunden: Gastronom Andreas Lelke übernimmt die Traditionsgaststätte.

Die Bauernschenke hat einen neuen Eigentümer. Am Dienstag hat der Oberdollendorfer Gastronom Andreas Lelke nach langwierigen Kaufverhandlungen den letzten Notarvertrag unterzeichnet. Die Traditionsgaststätte an der Heisterbacher Straße soll weiter gastronomisch genutzt werden.

Im September hatte die Heinrich Weiler und Bernd König RKW Grundbesitzgesellschaft mit Sitz in Königswinter als bisherige Eigentümerin den Vertrag mit Geschäftsführerin Silke Zimmer gekündigt. Damit endete eine fast 90-jährige Tradition. Silke Zimmers Familie hatte die Bauernschenke in drei Generationen bewirtschaftet, bis März 2008 als Eigentümerin. Dann bekam die Familie wirtschaftliche Probleme. „Es lag nicht am Engagement von Silke Zimmer“, sagt Heinrich Weiler. Dennoch stellte sich die Situation für seine Firma nach acht Jahren nicht wirtschaftlich dar.

„Wir haben jetzt mit Andreas Lelke eine vernünftige Lösung gefunden. Er ist jemand, der die Erfahrung und Substanz mitbringt und die Bauernschenke selbst betreiben kann“, so Weiler am Freitag auf GA-Anfrage. Dazu käme Lelkes Nähe zum Objekt als unschätzbarer Vorteil. „Wir wünschen ihm alles Gute“, so Weiler, der selbst in der Gastronomie tätig ist. Eines seiner Objekte ist der Domkapitelhof in Rhöndorf.

Suche nach dem Pächter hat Priorität

Weiler hatte den Kontakt zu Lelke gesucht, weil er wusste, dass dieser andere Objekte wie die Weinmühle und den Bungertshof erfolgreich instand gesetzt hat. Für Lelke ist die Suche nach einem Pächter jetzt die vordringlichste Aufgabe. „Am besten kommt er aus dem Ort oder der näheren Umgebung.“ Die Renovierung steht erst an zweiter Stelle. „Für die Gaststätte mit ihren rund 100 Sitzplätzen besteht im Moment kein großer Renovierungsstau. Wie sie in Zukunft einmal aussehen wird, hängt nicht zuletzt auch von den Ideen des Pächters ab.“ In Gesprächen mit der Stadt, an denen auch sein Architekt Markus Würker teilnahm, mit dem er den Bungertshof saniert hat, wurde bereits geklärt, dass die Konzession durch den Eigentümerwechsel nicht angetastet wird.

„Die Bauernschenke soll wieder ein Mittelpunkt des Dorfes werden, so wie sie es immer gewesen ist“, sagt Lelke. Besonders gelegen ist ihm daran, dass er möglichst viel von dem bewahrt, was die Gaststätte bei den Oberdollendorfern so beliebt gemacht hat. „Die Bauernschenke muss eine Seele haben, so wie es gewesen ist, als die Familie Zimmer sie betrieben hat. Deshalb waren viele Leute auch so traurig“, so Lelke.

Dabei steht er vor einem schwierigen Spagat. Der neue Betreiber muss neben der familiären Atmosphäre gleichzeitig auch den wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen, der in der Vergangenheit nicht erreicht wurde. Nach seiner eigenen Motivation gefragt, gastronomische Objekte aufzukaufen und zu sanieren, sagt Lelke: „Es macht schon Spaß, Gebäude für die Zukunft fit zu machen und wenn ein solches Haus dann noch ein paar hundert Jahre hält. Das hat sicher nichts mit Rendite zu tun.“ Als gebürtiger Oberdollendorfer hänge er an seinem Heimatort – zu dessen großen Stärken sicher die Gastronomie gehöre.