Weihnachtsfeier in Rauschendorf

20.12.2016 RAUSCHENDORF. Der Bürgerverein Rauschendorf hatte zum zehnten Mal zur Weihnachtsfeier an der Kapelle Sankt Donatus eingeladen.

„O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!“ Die Rauschendorfer brachten sich am vierten Advent in Festtagsstimmung. Alle Hektik fiel von den Eltern ab, die mit Backen, Hausputz und dem Besorgen von Geschenken derzeit alle Hände voll zu tun haben.

Und auch die kleinen Gäste dachten plötzlich nicht mehr an Puppenstube, Kaufladen, Playmobilspiel und andere heiß ersehnte Dinge, die sie auf ihren Wunschzettel an das Christkind notiert hatten, sondern ließen sich bei der traditionellen Weihnachtsfeier an der Kapelle mitten im Dorf von der heimeligen Atmosphäre einnehmen.

Zum zehnten Mal hatte der Bürgerverein um Vorsitzende Dagmar Ziegner zu diesem Beisammensein an der Kapelle Sankt Donatus, in deren Besitz der Verein seit 30 Jahren ist, eingeladen. Die Tür stand weit offen, das Licht fiel nach draußen.

Im Innenraum war die Landschaftskrippe zu besichtigen – besonders die Mädchen und Jungen hatten viel Spaß, die Figuren dieser liebevoll hergerichteten Weihnachtskrippe zu betrachten. Draußen auf dem Heinrich-Kurscheid-Platz leuchteten die Lichter am Baum, der von den Kindergartenkindern des Ortes bereits zum ersten Advent hübsch herausgeputzt worden war.

Kölsche Version von „Adeste fideles“ und „Transeamus usque Bethlehem“

Pfarrerin Ute Krüger hielt eine ökumenische Andacht, erzählte eine biblische Geschichte und segnete die Teilnehmer, die gemeinsam ein Gebet sprachen. Von Beginn an dabei ist bei der Weihnachtsfeier an der Kapelle auch der Männergesangverein Rauschendorf. Dessen neuer Dirigent Christian Röhrig hatte eigens ein Keyboard mitgebracht. Die Herren gaben eine kölsche Version des Liedes „Adeste fideles“ und das „Transeamus usque Bethlehem“ zum Besten.

Viel Applaus heimste der MGV Gemütlichkeit für diese Beiträge ein. Gemeinsam wurde dann „O du fröhliche“ gesungen. Und Bürgervereinschefin Dagmar Ziegner sagte: „Ich wünsche dem ganzen Dorf frohe Weihnachten!“Danach schenkte der Bürgerverein Glühwein aus. Es gab Plätzchen, und ein gespendetes Marzipanschwein konnten die Rauschendorfer schlachten.

Gelegenheit bestand auch, sich einen der Jahreskalender zu sichern, der jetzt anlässlich des 900-jährigen Jubiläums des Ortes herausgegeben wurde. Mit Bildern, die der Künstler Manfred Kaiser nach alten Fotos gemalt hatte und einem Text zur Historie von Robert Simon. (Roswitha Oschmann)