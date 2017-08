Königswinter. Die engagierte Ausstellung "Kunst gegen Populismus" in Königswinter überzeugt

Von Gudrun von Schoenebeck, 25.08.2017

Kürzlich erklärte der amerikanische Journalist Fred Hiatt seinen Lesern in der Washington Post den "Boomerang-Effekt". Diesen könne man derzeit in den USA, aber nicht nur dort, beobachten, meinte Hiatt.

Das Prinzip: "Für jede bösartige oder bigotte Aktion gibt es eine oppositionelle Reaktion." Vielleicht ist der Boomerang-Effekt auch einer der Gründe dafür, dass momentan - zumindest gefühlt - jedes zweite Kunstwerk von einem politischen oder gesellschaftskritischen Ansatz beseelt ist.

Die documenta ist voll davon. Opposition gehört auch zu den Funktionen, die Kunst haben kann, könnte man sagen, aber gilt dies auch dann, wenn Fragen und Zweifel verloren gehen und stattdessen der Künstler nicht viel mehr erreicht, als seine politischen Ansichten zu illustrieren?

Vor diesem Hintergrund ist eine Ausstellung mit einem explizit politischen Thema vor allem ein Ort der Selbstvergewisserung. Wir gehen dorthin, um uns gegenseitig zu bestätigen - und wandern in einer Filterblase umher.

Die Ausstellung "Kunst gegen Populismus", die von der Gruppe Antiform um die Künstler Helmut Reinelt und Franca Perschen in der Königswinterer Innenstadt organisiert wurde, ist so ein Fall.

Die Demarkationslinien sind klar gezogen. Dort sind "Trump, Erdowahn, falsche Wahrheiten, fieser Fremdenhass und sonstige Plagen", und hier, auf der guten Seite, stehen wir, um dies alles anzuprangern. Das alles sollte man sich klarmachen und dann dazu übergehen, den Besuch in diesem kleinen gallischen Dorf, diesem Nest der Opposition, zu genießen.

Illustrer Schauplatz ist die Alte Rhein-Apotheke, die kurz vor ihrer Renovierung noch einmal der Kunst dienen kann. Donald Trump gehört, wen wundert's, zu den Lieblingszielen der Künstler. Seine Frisur fliegt in Helmut Reinelts Fotomontagen herrlich ironisierend durchs Oval Office, Roger Löcherbach porträtiert den Potus überlebensgroß in Holz als groben Charakter, Edel Rodriguez zeigt seine bitterbösen Titelseiten für "Spiegel" und "New York Times" mit Trump als Schlächter der Freiheitsstatue, und Franca Perschen hat sich den Spaß gemacht, den Präsidenten formal in eine Nazi-Ahnenreihe einzuordnen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse von Charlottesville wird daraus ein brisantes Thema.

Weitere Arbeiten, wie die satirischen Karikaturen von Martin Perscheid oder das Plakat "Mut zur Wut" von Julia Löffler gegen türkische Unterdrückung der Meinungsfreiheit, lassen sich als Zustandsbeschreibung und Aufschrei lesen.

Der in Deutschland lebende syrische Youtuber Firas Alshater geht in seinen humorvollen Videos versöhnlich auf andere Kulturen zu. Das alles bietet Stoff genug, um darüber am Stammtisch, den Hanka Faerber als echten Vereinsstammtisch aus dem ehemaligen Hotel Siebengebirge geholt und in der Raummitte platziert hat, zu debattieren.

Hier kann es populistisch oder philosophisch, fair oder hetzerisch zugehen. Die Künstler haben ihren Standpunkt klargemacht. Die Debatte ist eröffnet.

Alte Rhein-Apotheke, Hauptstraße 338, Königswinter, bis 3. September, sonntags von 14-18 Uhr und nach Vereinbarung, www.antiform.eu