So gesehen

Siebengebirge. Erstaunlich, dass es immer wieder neue Ansätze gibt, das Siebengebirge in seiner ganzen Schönheit zu zeigen. So war ein Produktionsteam mehr als ein Jahr lang unterwegs, um Videos von den Sehenswürdigkeiten zu drehen. Hansjürgen Melzer hat die beiden kurzen Filme gesehen und empfiehlt dies auch allen anderen.

Mehr als ein Jahr lang war das Team der Kölner TeleMütze Medienproduktion im Siebengebirge unterwegs, um die Landschaft mit allen Facetten einzufangen. Das Ergebnis sind zwei Videos mit dem Titel „Erlebnis Siebengebirge“. In jeweils rund zwei Minuten wird alles Sehenswerte gezeigt: Eine Bootstour auf dem Rhein, der Drachenfels und eine Fahrt mit der Zahnradbahn, die Weinberge oder das Weinfest in Unkel gehören dazu.

Ebenso Besuche auf Schloss Drachenburg, bei der Kunst in den Unkeler Höfen oder in der winterlichen Klosterlandschaft Heisterbach. Der Ausblick vom Petersberg oder eine Rast auf der Löwenburg fehlen genauso wenig wie bewegte Bilder von Wanderern. Die Filme zeigen: An wenigen Orten in Deutschland bekommt man auf so kleinem Raum solch eine Vielfalt an Eindrücken und Erlebnissen geboten.

Auf verschiedenen Kanälen wie Youtube oder Facebook werden die Videos gezeigt. Untermalt werden sie von dem Song „Klein-Fein-Daheim“ des Singer-Songwriters Norman Keil aus Gießen, der schon bei Konzerten von Udo Lindenberg, Peter Maffay und Johannes Oerding auftrat. Beim Sommer-Wein-Fest in Königswinter im August spielte er den Song live.

Die Resonanz auf die Videos ist laut der Tourismus Siebengebirge GmbH überwältigend. Allein auf ihrer Homepage wurden sie bereits mehr als 38 000-mal aufgerufen und über 650-mal geliked. Ein besseres Marketing könnten sich die Touristiker, die für Königswinter und Unkel die Werbetrommel rühren, selbst nicht ausdenken. „Sowohl Touristen als auch Einheimische identifizieren sich mit dem Siebengebirge. Die Trailer vermitteln ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit“, teilt die GmbH mit.