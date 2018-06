Pike statt Innenrist

OBERPLEIS. Ferienprogramm "Pfingst-Insel" mit Spiel und Sport und erstmals in Kooperation mit dem TuS Oberpleis.

25.05.2018

Daniel Flink legte sich den Ball zurecht und kickte die Lederkugel mit dem Innenrist ins Tor. "Nicht mit der Pike abschießen", sagte er den Kindern, die ihn auf dem Fußballfeld des TuS Oberpleis umringten.

Die Abschusstechnik mit der Fußspitze ist nämlich verpönt. Flink, der beim TuS Fußball spielt, brachte den Teilnehmern der Feriennaherholung "Pfingst-Insel" einige Tricks auf dem Rasen bei.

20 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren folgten der Einladung der Katholischen Jugendagentur Bonn, die die Häuser der Jugend in Königswinter betreut, zur Teilnahme an einem bunten Sport- und Spielprogramm in den Pfingstferien.

Einem Kennenlerntag mit Basteln, Malen und Spielen folgten zwei Aktionstage auf den Sportanlagen am Sonnenhügel, bevor heute Grillen und ein von den Kindern selbst gemachtes Buffet ansteht.

Sogar ihre Limo werden die Pänz selbst "brauen". An den vorherigen drei Tagen wurden Pizza & Pasta von einem Restaurant geliefert. Nele (7) aus Oberdollendorf turnt sehr gern. Auch die Zweitklässlerin verbringt die Ferientage auf der "Pfingst-Insel".

Und sie hat eine Menge Spaß. "Jedes Kind konnte zwei Wünsche zur Sportart angeben", so der pädagogische Leiter Norbert Lehr. Nele entschied sich für Zumba und Badminton. Und sie zeigte sich begeistert vom Zumba mit Brittannia Wistoff. Nele: "Beim Zumba kann ich richtig tanzen."

"Ohne das ehrenamtliche Engagement wäre diese Aktion gar nicht zu machen", lobte Norbert Lehr, der die aufgeregten kleinen Gäste mit seiner Mitstreiterin Farzana Khan begrüßt hatte, den Einsatz des jungen Betreuer- und Trainerteams.

Erstmals fand eine Ferienaktion in Kooperation mit dem TuS Oberpleis statt. TuS-Projektmanager Boris Meder hatte mit Lehr das Pilot-Programm erarbeitet. Die Räume der OGS und die Sporthalle standen zur Verfügung. Lehr: "Und dass wir den Kunstrasenplatz nutzen dürfen, ist sensationell."

Für das Badminton-Training war Christina Flink zuständig, Domenik Ryth und Daniel Flink übernahmen das Fußballtraining. Zumba-Trainerin Brittannia hatte ihren Bruder Ryan noch als Betreuer gewinnen können. "Normalerweise wäre ich im Pfadfinder-Zeltlager. Nun helfe ich hier beim Fußballtraining aus. Meine Schwester ist ja auch dabei", erzählte Daniel Flink.

Auch Felix (8) aus Heisterbacherrott machte das Fußballtraining mit, obwohl er bei der HSG Handball spielt. Felix: "Die Insel macht richtig Spaß." Norbert Lehr hofft: "Vielleicht können wir die Kooperation fortsetzen." (oro)