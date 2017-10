Kolumne zur Siebengebirgsredaktion

Bad Honnef. Bei einem Besuch im Garten der Siebengebirgsredaktion in Bad Honnef kann man einiges erleben. Eine Kolumne von GA-Redakteur Hansjürgen Melzer.

Nicht jeder hat das Glück, so naturnah arbeiten zu können, wie die Siebengebirgs-Redaktion des General-Anzeigers. Zu den Redaktionsräumen in Bad Honnef gehört ein kleiner Garten mit einigen größeren Bäumen. Was schön ist, auch wenn es zur Folge hat, dass man sich beim Aufenthalt im Garten schon mal der Gefahr durch herabfallende Kieferzapfen aussetzt.

Ein durchaus schöner Nebeneffekt ist auch, dass sich die Redaktion nicht nur über gelegentlichen Besuch durch den Haupteingang an der Hauptstraße freuen kann, sondern auch der hinter dem Haus gelegene Garten ein Anziehungspunkt ist. So besuchen uns dort regelmäßig Eichhörnchen.

Im Herbst haben die kleinen Kletterkünstler besonders viel zu tun, weil sie den ganzen Tag mit der Nahrungssuche beschäftigt sind. Was sie finden, wird anschließend in Depots versteckt, um bei Nahrungsengpässen im Winter gewappnet zu sein. Im Sommer halten es die Tiere hingegen eher mit den Südeuropäern und legen in der Mittagszeit eine Siesta ein. Der 20 Zentimeter lange, buschige und behaarte Schwanz, der die zusammengerollt liegenden Hörnchen komplett bedeckt, dient ihnen dabei als Bettdecke.

Ob unser Redaktionseichhörnchen auf dem eher leblosen Lebensbaum in unserem Redaktionsgarten reiche Beute machen konnte, ist dabei eher zweifelhaft. Unsere Redaktion glaubt dem Volksmund in dieser speziellen Frage übrigens nicht. Der Spruch „Der Teufel ist ein Eichhörnchen“besagt ja, dass man nie vor unangenehmen Überraschungen sicher ist. Wegen seiner koboldhaften Gestalt soll sich angeblich der Leibhaftige ausgerechnet im Eichhörnchen zeigen. Wir hingegen sehen das fleißige Eichhörnchen eher als Aufforderung, aus dem Redaktionsgarten wieder an den Schreibtisch zurückzukehren.