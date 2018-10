Königswinter. Sie sind ein Bühnentier, und Dieter Bohlens scharfe Zunge schreckt Sie nicht? Dann hat GA-Redakteurin Claudia Sülzen einen Tipp: Am Donnerstagvormittag schlägt an der Talstation der Drachenfelsbahn die Stunde der Talente.

Erinnern Sie sich an Alexander Klaws? Nun, Musicalfans wird der Name ein Begriff sein. Schließlich war Klaws schon in „Jesus Christ Superstar“ und „Saturday Night Fever“ erfolgreich, und er spielt aktuell in Berlin die Hauptrolle in „Ghost – Nachricht von Sam“.

Begonnen hat der ausgebildete Musical- und TV-Darsteller seine Karriere bei „Deutschland sucht den Superstar“: 2003 siegte er bei der ersten Staffel der RTL-Castingshow.

DSDS last minute. Wer sich für die Bühnenkarriere berufen fühlt und es sich zutraut, Dieter Bohlens scharfzüngige Kommentaren auszuhalten, hat in dieser Woche in Königswinter die Chance dazu. Für Donnerstag lädt RTL Kurzentschlossene zum offenen Casting an der Talstation der Drachenfelsbahn ein.

Nicht jedem DSDS-Gewinner war und ist es vergönnt, den Traum vom Leben auf den Brettern, die die Welt bedeuten, hernach auch zu leben. An potenziellen Anwärtern mangelt es nicht. In mehr als 40 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren DSDS-Castingtrucks unterwegs.

Aufzeichnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Tausende vermeintliche und echte Talente haben sich der Prozedur gestellt. Und die Auserwählten müssen sich nun in der nächsten Runde in den Jurycastings erneut beweisen. Die werden im Restaurant auf dem Drachenfels aufgezeichnet. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, versteht sich.

Schließlich soll sich die DSDS-Gemeinde vor den TV-Geräten der Republik versammeln. Parallel zu den Aufzeichnungen haben potenzielle Superstar-Anwärter am Fuß des Berges die letzte Chance, sich für die Show zu qualifizieren.

Mit der Teilnahme am offenen Casting ist natürlich noch nicht gesagt, dass man die Hürde nimmt und vom Fleck weg zu den Jurycastings eingeladen wird. Musikexperten treffen die Vorauswahl – und nur wer dabei überzeugt, löst das Bahnticket auf den Gipfel, wo die Dreharbeiten mit Bohlen und den Jury-Kollegen Xavier Naidoo und DSDS-Gewächs Pietro Lombardi für die 18. Staffel im Gange sind.

Das offene DSDS-Casting in Königswinter am Fuß des Drachenfels beginnt am Donnerstag, 18. Oktober, um 11 Uhr. Bis 16 Uhr ist das RTL-Team an Ort und Stelle. Um last minute vielleicht noch das ein oder andere Talent zu heben.