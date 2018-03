Suche nach Ausweichquartier ab 2019

OBERDOLLENDORF. Mit derzeit 776 Mitgliedern hat die Ortsgruppe Königswinter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft so viele Mitglieder wie noch nie. Wenn das Hallenbad Königswinter 2019 schließt, brauchen die Schwimmer ein Ausweichquartier.

Von Roswitha Oschmann, 20.03.2018

Ein dickes Lob gab es von Bruno Schöneberg. Der Bezirksleiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) würdigte die Leistungen der Ortsgruppe Königswinter auf deren Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Oberdollendorfer Feuerwehrhaus. Und außerdem bemerkte er: „Hier gibt es nie Probleme.“ Die erschreckende Zahl von insgesamt 404 Todesfällen in Deutschland durch Ertrinken im vergangenen Jahr verdeutliche die Wichtigkeit der Schwimmkurse und der Rettungsschwimmerausbildung.

„60 Prozent der Kinder können nicht schwimmen, wenn sie in die erweiterten Schulen kommen“, sagte Schöneberg. Er hoffe, dass die DLRG-Ortsgruppe ein Ausweichquartier während der Bauzeit des neuen Hallenbades in Königswinter findet, um auch dann Lehrgänge anbieten zu können.

DLRG-Vorsitzender Wilhelm Schmitz hatte betont: „Nach mehr als zehn Jahren der Diskussionen über das Bäderkonzept der Stadt Königswinter, hat der Stadtrat im Oktober 2017 die Entscheidung getroffen, das derzeitige Hallenbad abzureißen und an gleicher Stelle ein neues mit den gleichen Ausstattungsmerkmalen zu bauen. Mit der getroffenen Entscheidung sind wir sehr zufrieden.“

Das bedeute aber auch: Von voraussichtlich Anfang 2019 bis Mitte/Ende des Jahres 2020 stehe das Bad nicht für die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung zur Verfügung. „Für diesen Zeitraum sind wir auf der Suche nach alternativen Hallenbädern und Wasserzeiten, um einen attraktiven Ausbildungs- und Schwimmbetrieb organisieren zu können.“ Für das Jahr 2018 wurden wieder drei Schwimmkurstermine festgelegt. Der erste läuft dieser Tage aus, der letzte endet am 12. Dezember – dann wieder mit dem traditionellen Nikolausschwimmen.

2700 ehrenamtliche Stunden für die Ausbildung

2017 wurden bei der DLRG Königswinter insgesamt 2700 ehrenamtliche Stunden für die Ausbildung aufgewendet. Momentan verfügt der Ortsverein über 28 Ausbilder. 31 Teilnehmer erlangten im vergangenen Jahr bei der DLRG Königswinter das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen und 35 Lehrer aus dem ganzen Rheinland in zwei Kursen die Rettungsfähigkeit, um an ihren Schulen einen sicheren Schwimmunterricht erteilen zu können.

Die Mitglieder waren bei Veranstaltungen wie Rhein in Flammen aktiv, nahmen erfolgreich an verschiedenen Wettbewerben teil, brachten Jungen und Mädchen das Schwimmen bei oder führten Jugendliche weiter bis hin zu verschiedenen Stufen des Rettungsschwimmabzeichens. Wilhelm Schmitz dankte seinem Vorstand für die gute Zusammenarbeit.

Bei der Jahresversammlung am Freitag konnte er überdies zahlreiche Ehrungen vornehmen. Bereits seit 50 Jahren ist Hildegard Hansjakob, die Ehefrau von Ehrenvorsitzendem Hans Hansjakob, Mitglied der DLRG. Für sie gab es die Goldene Ehrennadel mit Lorbeerkranz und Ziffer sowie Blumen.

Lang war auch die Liste derjenigen DLRG-Mitglieder, die vom Landesvorstand wegen ihres besonderen Einsatzes für die Ortsgruppe, ob im Vorstand oder in der Ausbildung, mit Verdienstzeichen in mehreren Abstufungen ausgezeichnet wurden. Derzeit hat die Ortsgruppe Königswinter insgesamt 776 Mitglieder – darunter 402 Kinder und Jugendliche, 373 Erwachsene und ein Ehrenmitglied; das ist ein Plus von 105 Mitgliedern innerhalb eines Jahres. Der historische Höchststand des Vorjahres wurde also noch einmal übertroffen.

Ehrungen bei der DLRG

Das Verdienstabzeichen in Gold des Landesverbandes erhielten: Monika Belzer-Leven, Stanislav Petek und Stefan Holbeck in Silber: Heinrich Döring, Carsten Kolberg, Ralf Dehmer, Stephanie Grewe und Ralf Müller in Bronze: Corinna Nover, Kerstin Clemen, Stefan Reifferscheid, Karl-Heinz Halm, Sven Friedrich, Julian Mittler, Tobias Schlüter, Verena Simon, Sabine Ratzke, Oliver Thiebes und Rebecca Klant. Ehrung des Landesverbandes:Simone Klingmüller, Karsten Reifferscheid, Silke Frink, Thomas Swiniarski, Randi Eltermann, Leonard Leven, Vesna Schneider, Paula Büchsel, Fabian Holbeck, Nicole Schumacher, Miriam Buddrus und Julian Holbeck.

Langjährige Mitglieder

Mitgliedschaft seit 50 Jahren: Hildegard Hansjakob; seit 40 Jahren: Udo Kauert, Hans-Dieter Leven, Ulrich Thiebes, Jörg Trenker; seit 25 Jahren: Sarah Thiers, Sandra Jung, Michael Müller, Dietmar Menke, Ralf Schwitalla, Yannik Ratzke, Stefan Mittler; seit zehn Jahren: Maike Biegel, Dion Karstädt, Stephanie Bordihn, Maximilian Velser, Henrik Müller, Melik Acar, James Weber, Enes Bayram, Thierry Simon, Benjamin Leischner. oro