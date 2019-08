Mann meldet gefährliche Substanz

Feuerwehreinsatz in Bellinghausen.

Königswinter. Eine chemische Substanz rief am Sonntagabend die Feuerwehren von Siegburg und Königswinter auf den Plan. Heute soll die Stadt Königswinter über weitere Schritte entscheiden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.08.2019

Ein Mieter aus einem Zweifamilienhaus in Königswinter-Bellinghausen, informierte am Sonntagabend die Feuerwehr über eine möglicherweise gefährliche chemische Substanz in einem geöffneten Behälter. Das ganze passierte, während der Mann vom städtischen Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Durch die unklaren Angaben des abtransportierten Patienten, gingen die ersten Feuerwehrkräfte mit entsprechenden Schutzanzügen vor. Die Nachbarschaft musste evakuiert werden. Der Behälter mit der chemischen Substanz wurde von der Feuerwehr gefunden und verschlossen. In einem Spezialgefäß konnte die Substanz gesichert und eine weitere Gefahr ausgeschlossen werden.

Die Nachbarschaft konnte daraufhin zurück in die Häuser und Wohnungen auf der Bellinghausener Straße. Zwischen 19.20 Uhr und 23.30 Uhr waren bis zu 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Mitarbeiter der Stadt Königswinter und der Polizei Bonn vor Ort.

Noch sei unklar, um welche Substanz es sich handelt. Ob und welche weiteren Maßnahmen möglicherweise noch zu ergreifen sind, wird am Montag durch die Stadt Königswinter abgestimmt.

Weitere Berichterstattung folgt