Lachen, tanzen und nicht zu oft zum Arzt

KÖNIGSWINTER. Das Thema Demenz greift eine Veranstaltungsreihe der CDU Königswinter auf. Die Arbeitsgruppe Soziales des CDU-Stadtverbandes möchte damit gezielt Informationen und Hilfestellungen vermitteln. Am vergangenen Samstag begann die Reihe.

Von Roswitha Oschmann, 13.06.2017

Professor Rolf-Dieter Hirsch sendete beim Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Demenz“ der CDU Königswinter in der CJD-Aula mit seinem Vortrag spannende Signale. Darunter auch Tipps zur Vorbeugung: „Bewegung ist das Wichtigste, eine Viertelstunde zwei- bis dreimal am Tag. Tanzen ist zu empfehlen“, riet er. Das passte genau zum Part der Landtagsabgeordneten Andrea Milz, die mit dem Publikum eine kleine Sporteinlage unter dem Motto „Bewegt im Alltag – fit im Sitzen“ vornahm.

Moderatorin und Mitorganisatorin Astrid Hencke begrüßte Institutionen wie das Cura-Krankenhaus und eine Selbsthilfegruppe, die ihre Angebote vorstellten. Hencke: „Mit unserem Demenz-Projekt wollen wir Informationen und Hilfestellung zu dem immer wichtiger werdenden Thema geben. Wir möchten das Verständnis und das Bewusstsein für ein gelingendes Miteinander stärken.“

Landrat Sebastian Schuster unterstrich die Aktualität des Themas, das die CDU seiner Heimatstadt dankenswerterweise aufgegriffen habe. „Fast jeder kennt Erkrankte. 80 Prozent der Patienten werden von Angehörigen begleitet.“ Für die Bezugspersonen sei dies eine sehr schwere Aufgabe. „Wir wollen das Verständnis fördern und auf Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen.“ 2015 waren 11.500 Bewohner Königswinters laut Schuster älter als 60 Jahre; 2025 werde die Zahl auf 14.300 angewachsen sein.

Warum, ist offen

„Mit zunehmendem Alter taucht das Demenz-Leiden öfter auf. Warum, ist offen. Aber das Alter ist nicht ursächlich. Wir wissen nicht, warum es einer bekommt“, sagte Professor Hirsch. „Untersuchungen sind Tendenzen. Keine einzige Untersuchung ist hundertprozentig. Das macht es so schwierig.“ Und: „Jeder hat eine andere Form der Demenz; Alzheimer ist die häufigste Form; mit jeder Demenz muss man anders umgehen“, sagte Hirsch.

Es handele sich um eine organische Erkrankung laut Wissenschaft. Aber der Gerontopsychiater betonte: „Auch die Persönlichkeit und die Umwelt spielen eine Rolle.“ Da kam dann eben doch die Vorbeugung ins Spiel. Neben der körperlichen Bewegung nannte er die Entspannung, den Spaß am Leben, an Kultur. „Und nicht soviel zum Arzt gehen!“ Unzufriedenheit, Einsamkeit, Mobbing, auch der Drang, es allen recht machen und immer 150-prozentige Leistungen bringen zu wollen, sei dem Wohlgefühl abträglich. Das fördere die Depression. „Bei vielen geht die Depression in Demenz über.“ Professor Hirsch: „Wir können etwas tun. Bei Einsamkeit ist man selbst mitverantwortlich. Es gilt, Kontakte aufzubauen und zu pflegen.“

Leben in einer anderen Welt

Zum Umgang mit Erkrankten sagte er: „Demente leben in einer anderen Welt. Es ist unsinnig, jemanden, der in einer anderen Welt lebt, wieder mit in unsere Welt hineinzunehmen. Das geht nicht.“ Es gebe 90-jährige Demenzpatienten, die noch Klavier spielen können. Andere möchten Kartoffeln schälen. Aber man lässt sie nicht. Diese Übervorsorglichkeit sei schlecht. Wichtig sei Beschäftigung, miteinander lachen, die Patienten am Leben teilhaben lassen. Und: „Tiere sind etwas Wunderbares. Garten, Tanzen, Singen, täglich eine Freude und Humor.“

Diese Freude bereiteten Kinder des CJD-Kindergartens Rauschendorf um Bernadette Griese mit ihrem Singspiel „Lilli und ihre vergessliche Oma“. Die Lieder hatten die Kinder bei ihren Großeltern in Erfahrung gebracht. Impulse gaben auch Christoph Venedey, Heimleiter eines Seniorenzentrums aus Aachen, der über einen demenzfreundlichen Stadtteil berichtete, und Dirk Käsbach: Königswinters Erster Beigeordneter hatte die bundesweite Statistik auf die Stadt heruntergebrochen. Etwa 850 Menschen sind hier demnach demenziell erkrankt.

Die nächsten Veranstaltungen der Reihe: Am Mittwoch, 28. Juni, wird ein Besuch im Augustinum Itzel Sanatorium in Oberkassel und am Donnerstag, 13. Juli, im Sankt Vinzenzhaus in Bad Godesberg angeboten. Näheres nach E-Mail an fu.koewi@gmail.com. Die Tragikomödie „Honig im Kopf“ wird am Freitag, 7. Juli, um 18 Uhr im Siebengebirgsmuseum gezeigt; Eintritt frei.