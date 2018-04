Laute Explosion

Heisterbacherrott. In Heisterbacherrott war am Freitagmorgen eine Explosion zu hören. Nach einem Brand an einem Bus explodierte ein Reifen, die Dollendorfer Straße musste komplett gesperrt werden.

Eine Explosion schreckte am Freitagmorgen die Einwohner von Heisterbacherrott auf. Weil ein Linienbus der Linie 520 an der Haltestelle Haus Schlesien an der Dollendorfer Straße in Brand geraten war, explodierte ein Reifen und sorgte für einen Knall, der weit über Heisterbacherrott hinaus zu hören war. Die sieben Fahrgäste im Bus, der in Richtung Oberpleis unterwegs war, konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Die Dollendorfer Straße ist zurzeit noch komplett gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung noch bis etwa 11.30 Uhr bestehen bleibt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Um 8.46 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, wie Feuerwehrsprecher Marc Neunkirchen mitteilte. Zunächst hatte es geheißen, dass ein Lastwagen in Brand geraten war. Auch wurde der Brand in der Ortschaft Dahlhausen gemeldet, das zu Hennef gehört. Deshalb rückten zunächst die Einheiten Uthweiler und Ittenbach aus, bevor der zuständige Löschzug Oelberg zum Einsatz kam.

Als die Feuerwehreinheiten am Ort des Geschehens eintrafen, stand der Bus bereits in Vollbrand. Die Wehrleute waren vor allem damit beschäftigt, ein Ausbreiten des Feuers auf die in der Nähe stehenden Bäume und Sträucher zu verhindern. "In einem Umkreis von rund 15 Metern ist aber alles verkohlt", sagte Neunkirchen.

Bei der Brandursache gehen Polizei und Feuerwehr von einem technischen Defekt aus. Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft, für die der Bus fährt, kümmerte sich um die Bergung des Busses durch eine Spezialfirma.

Erst vor zwei Wochen war ein Linienbus auf dem Weg von Oberpleis zum Depot in Weyerbusch hinter Hennef-Uckerath komplett ausgebrannt. Als die Freiwilligen Feuerwehren aus Hennef und Buchholz eintrafen, brannte der Bus bereits lichterloh. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht. Der Schaden wurde auf rund 80.000 Euro geschätzt.