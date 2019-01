Materiallager in Königswinter

Eudenbach. Das Verteidigungsministerium nimmt das Materiallager im Königswinterer Stadtteil Eudenbach nach seiner Aufgabe wieder in Betrieb. Die Bundeswehr schafft rund 80 neue Stellen und investiert rund 17 Millionen Euro.

Gute Nachrichten für die Stadt Königswinter: Wie das Bundesministerium für Verteidigung am Dienstag Bürgermeister Peter Wirtz mitteilte, ist eine verbindliche Entscheidung getroffen worden, das Materiallager in Eudenbach noch in diesem Jahr erneut in Betrieb zu nehmen.

Dazu werden rund 80 neue militärische und zivile Arbeitsplätze geschaffen und nach ersten Überlegungen rund 17 Millionen Euro investiert. 2023 soll der logistische Betrieb starten.

2011 hatte die Bundeswehr bekannt gegeben, das Materiallager bis 2017 aufgeben zu wollen. Seitdem gab es in Königswinter intensive Diskussionen über die Nachnutzung des Areals.

Weitere Berichterstattung folgt.