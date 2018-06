Haushaltsausschuss bewilligt 300.000 Euro

Königswinter. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch 300.000 Euro für ein Informationszentrum auf dem Petersberg zur Verfügung gestellt. Damit wird das ehemalige Wachgebäude umgebaut.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch beschlossen, dass der Bund für die Realisierung eines Besucher- und Informationszentrums in dem ehemaligen Wachgebäude (der General-Anzeiger berichtete) auf dem Petersberg 300.000 Euro zur Verfügung stellt. „Das ist eine tolle Nachricht für die Region“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen.

Es handelt sich um ein Projekt der NRW-Stiftung. Das ehemalige Wachgebäude an der Zufahrt zum Petersberg soll als Besucher- und Informationszentrum mit Ausstellungsteil hergerichtet werden. Ziel ist, die Bedeutung des Petersbergs während der Entstehungszeit der Bundesrepublik Deutschland am Ort selbst authentisch zu vermitteln.

„Nachdem der Bund zunächst zugesagt hatte, sich mit bis zu 100.000 Euro aus dem Bundeshaushalt an den Kosten zu beteiligen, wurde der Betrag nun durch den Haushaltsausschuss auf 300.000 Euro erhöht. Damit sind wir der Realisierung einen entscheidenden Schritt nähergekommen“, so Röttgen. Nachdem der Bund bereits erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt habe, damit das Gästehaus saniert werden kann, „ist dies nun ein weiteres deutliches Bekenntnis zu unserer Region, für das ich dankbar bin. Der Petersberg ist ein symbolischer Ort deutscher Geschichte. Diesen Ort gilt es auch für künftige Generationen erlebbar zu erhalten.“