Einsatz in Königswinter

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Königswinter gerufen.

Königswinter. In Königswinter hat es am Mittwochabend ein Feuer in einer Kleingartenanlage gegeben. Die Tür einer Gartenlaube hatte dort gebrannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.11.2018

In einer Kleingartenanlage in Königswinter hat am Mittwochabend die Tür einer Gartenlaube gebrannt. Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Straße Am Kissel gerufen, auf den ein Nachbar aufmerksam gemacht hatte. Die Feuerwehr brach die Tür auf und löschte sie anschließend. Verletzt wurde niemand, der Eigentümer der Laube war nicht vor Ort.

Am Freitag bestätigte die Polizei, dass es sich um einen Fall von Brandstiftung handelt. Deshalb bittet die Polizei nun mögliche Zeugen sich zu melden. Anrufe werden unter 0228/150 entgegengenommen.