Feuerwehreinsatz am frühen Morgen

In den frühen Morgenstunden löschte die Feuerwehr in Königswinter den Brand in einer Obdachlosenunterkunft.

Königswinter. In einer Obdachlosenunterkunft in Königswinter hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gebrannt. Gegen 4.30 Uhr rückte die Feuerwehr aus, um das Feuer zu löschen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2018

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Obdachlosenunterkunft in der Altstadt von Königswinter gebrannt. Gegen 4.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit mehreren Einsatzwagen aus, um das Feuer im ersten Stock des Fachwerkhauses in der Grabenstraße zu löschen. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Wegen der hölzernen Zwischendecken hatte sich in dem Gebäude jedoch in kürzester Zeit sehr starker Rauch entwickelt.

Weil die Obdachlosenunterkunft demnächst renoviert werden soll, war zum Zeitpunkt des Einsatzes nur eine Bewohnerin im Haus. Sie befand sich bei Ankunft der Feuerwehr bereits auf der Straße. Über ihren Gesundheitszustand nach dem Brand ist derzeit noch nichts bekannt.