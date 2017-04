Feuerwehreinsatz in Oberdollendorf

Oberdollendorf. Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen nach Oberdollendorf ausgerückt. In einem Einfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen.

12.04.2017

Feueralarm in Oberdollendorf: In einem Keller eines Einfamilienhauses in der Laurentiusstraße hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Anwohner hatten gegen 7.50 Uhr eine starke Rauchentwicklung bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte konnten die Brandstelle vor Ort schnell lokalisieren und gingen mit Atemschutzmasken in den Keller. Das Feuer konnte anschließend schnell gelöscht werden. Informationen zur Ursache liegen noch nicht vor. (ga)