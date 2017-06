Feuerwehreinsatz in Königswinter

Feuerwehreinsatz an der Rheinallee: Bei Gärtnerarbeiten geriet eine Fassadendämmung in Brand.

Königswinter. Feuerwehreinsatz an der Rheinallee in Königswinter am Montag: Bei Arbeiten auf dem Gelände des Anwesens "La Remise" geriet dort am Morgen die Dämmung der Fassade des modernen Anbaus in Brand.

Von Jens Kleinert, 19.06.2017

Um exakt 10.35 Uhr war der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr eingegangen. Da zunächst nicht klar war, wo es und was genau in Brand geraten war, wurde die ursprüngliche Alarmstufe noch erhöht. Bei Gärtnerarbeiten, wahrscheinlich Unkrautvernichtung mit einem Abflammgerät, war laut Feuerwehr Dämmmaterial an einer Hausverkleidung in Brand geraten. Betroffen war ein moderner Anbau, der zu dem Anwesen "La Remise" in Höhe der Königswinterer Fähre gehört.

Um den Brand in Griff zu bekommen, öffneten die Feuerwehrleute die Fassade auf einem Teilstück und konnten das Feuer sodann innerhalb kürzester Zeit löschen.

Der Gärtner, der zuvor offenbar mit einem sogenannten Abflammgerät dem Unkraut auf dem Gelände zu Leibe gerückt war, hatte zunächst selbst versucht, den Brand zu löschen. Dabei atmete er offenkundig Rauchgase ein. Er wurde deshalb zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach gut einer Stunde beenden.