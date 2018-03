Zeugen vermuten Dachstuhlbrand

Oberdollendorf. An einem Fachwerkhaus in Oberdollendorf haben Anwohner am Dienstagabend Blitze und Knallgeräusche wahrgenommen. Sie vermuteten einen Dachstuhlbrand und riefen die Feuerwehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.03.2018

Blitze und Knallgeräusche haben am Dienstagabend die Feuerwehr in Oberdollendorf auf den Plan gerufen. Anwohner hatten gegen 22.30 Uhr die Einsatzkräfte in die Bergstraße alarmiert, da sie einen Dachstuhlbrand in einem Fachwerkhaus vermuteten.

Wie die Königswinterer Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte, rückten insgesamt 40 Wehrleute der Einheiten Ober- und Niederdollendorf, Altstadt sowie Bonn-Oberkassel aus und erkundeten das Haus. Einen Brand konnten sie jedoch nicht feststellen. Stattdessen waren weiterhin Knallgeräusche zu hören, woraufhin ein Techniker des Netzbetreibers an den Einsatzort gerufen wurde.

Von einer Drehleiter aus stellte dieser schließlich einen Defekt an der Stromleitung fest. Noch am späten Abend wurden Reparaturarbeiten eingeleitet.

Die Bergstraße war aufgrund des Feuerwehreinsatzes für den Verkehr rund eine Stunde lang gesperrt.