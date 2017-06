Gesamtschule in Oberpleis

19 Kinder, darunter vier aus Königswinter, wurden in diesem Jahr an der Gesamtschule Oberpleis abgelehnt. ARCHIVFOTO: FRANK HOMANN

Oberpleis. Die Oberpleiser Gesamtschule darf die vier abgelehnten Kinder aus Königswinter nicht aufnehmen. Dies hat die Bezirksregierung Köln Schulleiter Godehard Mai mitgeteilt.

Die Bezirksregierung in Köln hat dem Schulleiter der Gesamtschule Oberpleis, Godehard Mai, mitgeteilt, dass er die vier abgelehnten Schüler aus Königswinter nicht aufnehmen darf. Der Schulleiter hatte einen Beschluss des Stadtrates vom 6. März zur rechtlichen Prüfung an die Bezirksregierung weitergeleitet. Der Rat hatte die Erwartung geäußert, dass die vier nicht berücksichtigten Kinder für das nächste Schuljahr noch in der Gesamtschule aufgenommen werden. Hierzu solle – falls notwendig – die maximale Klassenstärke auf 28 erhöht werden.

Die Bezirksregierung stellt fest, dass „Herr Mai aus rechtlichen Gründen dem Wunsch des Rates nach Bevorzugung der gemeindeeigenen Kinder im diesjährigen Aufnahmeverfahren nicht entsprechen darf, sondern die Kriterien der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I im Aufnahmeverfahren berücksichtigen muss“. Dies setze einen entsprechenden Ratsbeschluss vor Beginn des Anmeldeverfahrens voraus. Der Schulleiter sieht sich durch die Antwort bestätigt. „Die Sache ist klar“, sagte er. Zumal die Bezirksregierung ihm mitgeteilt habe, dass die nachträgliche Aufnahme der Schüler zur Rechtswidrigkeit des vollständigen Aufnahmeverfahrens führen würde. Die Schulleitung hatte bei 154 Anmeldungen 135 Kinder aufgenommen und 19 Kindern eine Absage erteilt. Neben vier Kindern aus Königswinter waren sechs Schüler aus Bad Honnef, fünf aus Hennef, zwei aus Buchholz und je ein Kind aus Sankt Augustin und Windhagen betroffen.

Als Kriterien wurden in dieser Reihenfolge die Leistungsheterogenität, die Berücksichtigung von Geschwisterkindern und das Losverfahren herangezogen. Eine Absage hatte auch das Kind des Ratsmitglieds Michael Köppinger erhalten, das mittlerweile einen Platz an der CJD-Realschule gefunden hat. Zwei weitere Kinder wurden an den Realschulen in Beuel und Unkel aufgenommen. Die Eltern von sieben Kindern legten bei der Bezirksregierung Widerspruch ein. Alle ohne Erfolg.