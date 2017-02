Überfall in Königswinter

06.02.2017 Königswinter. Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Montag mit einem Messer bewaffnet eine Tankstelle in der Straße "Im Mühlenbruch" überfallen hat.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag eine Tankstelle in der Straße "Im Mühlenbruch" überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat er gegen 0.10 Uhr den Kassen- und Verkaufsraum. An der Ladentheke angekommen, bedrohte er den Kassierer mit einem Messer und erzwang so die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Süden.

Da eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei ergebnislos verlief, bitten die Beamten nun um Hinweise möglicher Zeugen. Der Verdächtige soll etwa 1,8 Meter groß sein und braune Augen haben. Zur Tatzeit soll er eine weiße Maske getragen haben, unter der ein längerer, schwarzer Bart zu erkennen war. Zudem soll er eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Handschuhe und graue Turnschuhe getragen haben. Er soll deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben und eine schwarze Umhängetasche mit sich geführt haben.

Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann oder zwischen 0 und 0.30 Uhr eine verdächtige Person in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden. (Laszlo Scheuch)