Alleinunfall auf der L 268

Königswinter-Oberpleis. Ein 29-Jähriger hat sich am Freitagabend bei Königswinter-Oberpleis mit seinem Auto überschlagen. Der angetrunkene Mann kam daraufhin in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholvortest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,8 Promille.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.12.2018

Am Freitagabend hat ein betrunkener 29-Jähriger in Königswinter-Oberpleis um 18.35 Uhr einen Alleinunfall verursacht. Auf der L268 kam er - aus Richtung Bellinghausen kommend in Fahrtrichtung Herresbach - mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich in der Böschung auf der Gegenfahrbahn auf den Rädern zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,8 Promille. Zudem bestand für die Beamten der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurden ihm zwei Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde

sichergestellt.

Das Fahrzeug wurde bei dem Überschlag erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 29-jährige Fahrer erlitt laut der Polizei nur leichte Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.