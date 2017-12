Oberpleis. Am Freitag, 12. Januar, ist es wieder soweit: Die Irish-Folk-Rock-Band Ben Bulben spielt in der Aula des Schulzentrums Oberpleis ein Konzert, dessen Erlös dem diesjährigen Abiturjahrgang zugute kommt.

Es ist durchaus von Vorteil, wenn Lehrer nicht nur unterrichten können, sondern auch ein Instrument beherrschen – und das über den Musikunterricht hinaus. Am Freitag, 12. Januar, spielt die Irish-Folk-Rock-Band Ben Bulben in der Aula des Schulzentrums Oberpleis ein Konzert, dessen Erlös dem diesjährigen Abiturjahrgang zugute kommt. Mit dabei ist Christoph Anthony, der im Alltag am Gymnasium Mathematik und Physik unterrichtet und in der Band Geige und Gitarre spielt.

Die Veranstalter hoffen dabei auch dieses Mal auf eine volle Aula. Die Königswinterer Band, die nach einem Tafelberg in Irland benannt ist, steht mittlerweile seit 28 Jahren in wechselnder Besetzung auf der Bühne. Die sieben Musiker verarbeiten traditionelle mit modernen Rhythmen. Ausgehend von traditionellem Irish Folk haben sie sich über die Jahre hinweg zu einer Band gemausert, die vielen ihrer Arrangements einen vollen Rock-Sound verleiht.

Die Arrangements machen die Musiker alle selber. Im Laufe der Zeit wurde ihre Musik dabei immer moderner und rockiger. Der Weg ist dabei gar nicht so weit. „Die Rockmusik ist schließlich eine Mischung aus irischer und afrikanischer Musik“, sagt Christoph Anthony. Das Repertoire von Ben Bulben reicht von Deep Purple-Titeln bis zur Filmmusik.

Christoph Anthony (Geige, Gitarre), Claudia Anthony (Querflöte, Whistle und Gesang), Stefan Boenigk (Bass), Judith Gehrken (Querflöte, Whistle und Gesang), Bernd Lausberg (Keyboards), Thomas Riegler (Schlagzeug) und Joe Thar (Gesang, Gitarren) spielen sowohl gefühlvolle Balladen als auch sehr schnelle, vielfältig arrangierte Stücke.

Tradition mit nach Oberpleis genommen

Nachdem die Konzerte von Ben Bulben früher an der Gesamtschule in Beuel zum festen Jahresprogramm gehörten, hat Christoph Anthony die Tradition mit nach Oberpleis genommen, als er dort vor fünf Jahren Lehrer wurde. Seine Frau Claudia unterrichtet weiter in Beuel Englisch und Musik. Vor einem Jahr kamen rund 400 Zuschauer in die Aula und füllten die Kasse der angehenden Abiturienten.

„Der derzeitige Abijahrgang hängt sich dabei richtig aktiv rein“, sagt Christoph Anthony. Während die Schüler das Geld gut gebrauchen können, freut sich die Band auf den Auftritt vor einem tollen Publikum. „Wir spielen wahnsinnig gerne und freuen uns, auf der Bühne zu stehen“, so der Lehrer. Für ihn persönlich komme hinzu, dass er bei dem Konzert Beruf und Hobby miteinander verbinden könne – und das auch noch für eine gute Sache.

Ben Bulben gibt es bereits seit 1989. Von der Ursprungsbesetzung ist inzwischen niemand mehr dabei. Claudia und Christoph Anthony sind mit 20 Jahren Bandzugehörigkeit die dienstältesten Musiker. Das Faible für irische Musik eint das Ensemble, obwohl kein Ire in der Band vertreten ist. „Wir kommen zum Beispiel aus Süddeutschland. Ich wurde damals angerufen, weil Ben Bulben einen Geiger brauchte“, berichtet Christoph Anthony. Damals habe er gleich gefragt, ob die Band nicht auch noch eine Flöte gebrauchen könnte. Und schon war seine Frau mit im Boot.

Bassist Stefan Boenigk, der an der Gesamtschule Oberpleis unterrichtet, und Keyboarder Bernd Lausberg (Gesamtschule Beuel) sind ebenfalls Lehrer, die somit in der Band in der Überzahl sind.

Einlass in der Aula des Schulzentrums Oberpleis ist am Freitag, 12. Januar, um 19.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten für Erwachsene zehn Euro und für Schüler fünf Euro. Tickets können nach den Weihnachtsferien auch in den großen Pausen im Schulforum erworben werden.