Irischer Folk und Klassiker der Rockgeschichte

Oberpleis. Die Irish Folk Rock Band Ben Bulben hat mit ihrem Konzert im Schulzentrum Oberpleis das Publikum begeistert. Neben jeder Menge irischer Musik spielte die Band Klassiker der Rockgeschichte von AC/DC und Deep Purple. Der Erlös kommt den Abiturienten zugute.

Irland ist ein schönes Land. Allein die Fotos könnte man sich lange ansehen. Mit seiner fast unwirklichen wie einsamen Landschaft mit bizarren Bergformationen zwischen Wolken und Nebelschwaden, mit klaren Seen – und dem Meer als Sehnsuchtsort, über das es viele Iren in die weite Welt gezogen hat.

Am Freitagabend in der Oberpleiser Aula waren diese Aufnahmen jedoch nur Kulisse eines eindrucksvollen Konzerts der Irish Folk Rock Band Ben Bulben. Die Formation, die im kommenden Jahr ihren 30. Geburtstag feiert, hat sich nach dem gleichnamigen Tafelberg benannt – ein „Ayers Rock in Grün“, wie eine Besucherin meinte.

In Oberpleis spielten die Musiker für eine gute Sache: Der Erlös des Konzerts kommt dem diesjährigen Abiturjahrgang zugute. Die Q2 hatte das Konzert auch organisiert und übernahm in der Pause die Bewirtung. Bei 400 verkauften Karten dürfte der Abifeier nichts mehr im Wege stehen. Für einen witzigen Einstieg in den Abend sorgten Jakob Außem und Justus Suckfüll, beide aus der Q2, mit einem Poetry Slam. Ein Selfie mit dem Publikum im dunklen Saal gehörte dazu.

Drei Anthonys auf der Bühne

Für einige Minuten standen bei dem Konzert drei Anthonys auf der Bühne: Christoph Anthony, Mathe- und Physiklehrer am Oelberg-Gymnasium, dem die Abiturienten das Konzert zu verdanken haben, mit seiner Fiddle, Ehefrau Claudia, Lehrerin an der Gesamtschule in Beuel, mit der Querflöte und Tochter Myra, die in einer kleinen Einlage gemeinsam mit Tina Tamme die schöne Schnulze „Wicked Game“ von Chris Isaak sang. Beide sind Schülerinnen der Q1. Bei einem weiteren Stück unterstützte Siebtklässler Kevin Müller die Band mit seinem Akkordeon.

Star des Abends war aber ganz klar Ben Bulben. Bassist Stefan Boenigk, Lehrer an der Gesamtschule Oberpleis, Keyboarder Bernd Lausberg, der an der Gesamtschule Beuel unterrichtet, Judith Gerken (Querflöte, Whistle, Gesang), Thomas Riegler (Schlagzeug) und Joe Thar (Gesang, Gitarren) entführten das Publikum für gut zweieinhalb Stunden auf die grüne Insel. Die Band spielte dabei Musik aus dem gesamten keltischen Raum, zu dem auch Schottland gehört.

Alle Stücke neu arrangiert

Alle Stücke, ob Ballade oder Rocknummer, werden dabei von Ben Bulben neu arrangiert. Höhepunkte waren dabei zwischen vielen irischen Liedern Klassiker der Rockgeschichte wie „Ride On“ von AC/DC oder „Smoke On The Water“ von Deep Purple. „Das war ein Nummer-1-Hit, als wir so alt waren wie ihr heute“, stellte Christoph Anthony den Song vor. Und so hatte man „Smoke On The Water“ noch nie gehört – zuerst mit Claudia Anthony an der Querflöte, dann mit ihrem Mann an der Geige und schließlich mit Joe Thar an der Gitarre.

Auch ein Geburtstagständchen für Martha, die an diesem Tag zwölf Jahre wurde, passte zu dem familiären Konzert. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wiederkommen dürfen“, sagte Christoph Anthony schon vor den beiden Zugaben mit dem gefühlvollen Gutenachtlied „Black Bird“ als Schlusspunkt. Widerspruch gab es keinen. Und vielleicht zieht es ja den einen oder anderen Oberpleiser Abiturienten nach der Schulzeit in das Land, dessen Musik er durch Ben Bulben kennengelernt hat.