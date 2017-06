Mehr Bewusstsein für Pflanzen und Tiere

MARGARETHENHÖHE. Auf Du und Du mit der Natur: Insgesamt 59 Jugendliche aus elf weiterführenden Schulen in Königswinter, Bonn, Sankt Augustin und Lohmar haben am Jugendaktionstag des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge teilgenommen.

Von Gabriela Quarg, 13.06.2017

„Ich habe noch einen.“ Gekonnt fischt Moritz einen kleinen schwarzen Molch mit der Hand aus dem Kescher und begutachtet ihn fachmännisch. Hat er einen Kamm? Und einen roten Bauch? „Ein Bergmolch“, stellt der Schüler aus Lohmar fest: „Und zwar ein Männchen.“ Rasch lässt er den kleinen Molch in einen Wasserbehälter gleiten.

Dort tummelt sich schon so einiges an Getier. Auch Kaulquappen, Libellenlarven und einen dicken Wasserkäfer haben Moritz, Justus, Jonas und die anderen Schüler der Amphibien- und Reptiliengruppe beim Jugendaktionstag des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge (VVS) schon aus dem trüben Wasser eines kleinen Waldsees gefischt.

„Achtung, Wasserkäfer können ziemlich beißen“, warnt Biologe Daniel Geller. Er hatte am Vorabend eigens spezielle Reusen in dem Gewässer ausgelegt, damit die jungen Naturforscher am Freitag möglichst viele Wasserbewohner fangen und hautnah beobachten konnten.

Bereits zum dritten Mal hatte der VVS interessierte Schüler ab der sechsten Klasse zu einem Jugendaktionstag ins Siebengebirge eingeladen. „Dieses Jahr konnten wir einen regelrechten Ansturm auf die Plätze verzeichnen“, freut sich Organisator Hans-Joachim Gardyan. Insgesamt 59 Jugendliche aus elf weiterführenden Schulen in Königswinter, Bonn, Sankt Augustin und Lohmar wurden für die Veranstaltung angemeldet, 14 mehr als eigentlich Plätze vorhanden waren. „Aber wir wollten niemanden abweisen“, so Gardyan. Kurzerhand wurde eine Arbeitsgruppe mehr eingerichtet.

Exkursionen und Felderkundungen

So standen am Vormittag für die Teilnehmer zunächst spannende Exkursionen und Felderkundungen zu drei Themen auf dem Programm: Während sich eine Gruppe mit Revierförster Marc Redemann in der „Wildnis am Rhein“ auf die Spur seltener Tiere begab, ließ sich eine andere von Falknerin Petra Holz in die Geheimnisse der Greifvögel einweihen. In zwei weiteren Gruppen gingen die Jugendlichen gemeinsam mit Gellner und seiner Kollegin Xenia Scherz auf die „Jagd“ nach Amphibien und Reptilien - bewaffnet mit Gummistiefeln und Keschern.

Nicht nur im Wasser, sondern auch in Ufernähe wurden die Expeditionsteilnehmer fündig. Für einen Grasfrosch wird ein Behältnis mit Erde, Laub und frischem Grün ausgestattet. „Wasser ist für den nicht so gut“, erklärt Geller den Schülern: „Der befindet sich momentan in der Landphase.“ Lediglich im Frühjahr halte sich der Frosch einige Wochen in Gewässern auf, „hauptsächlich lebt er aber im Wald“. Der Biologe ist bereits zum dritten Mal beim Jugendaktionstag dabei und freut sich immer wieder aufs Neue über das Interesse der Jugendlichen.

Ein einziges Abenteuer

Und genau das ist auch das Ziel der Veranstaltung. „Wir möchten bei den jungen Leuten ein Bewusstsein für die Natur, für unser Siebengebirge schaffen. Denn nur was man kennt, kann man auch schützen“, so Gardyan. Gleichzeitig hofft der VVS, durch das spannende naturkundliche Bildungsangebot Nachwuchs für die VVS-Jugend zu gewinnen. „Bislang haben wir ja auch regelmäßig ein dreitägiges Jugendcamp angeboten, aber das steht aus finanziellen Gründen leider auf der Kippe“, bedauert Gardyan. Der Verein kann sich die Unterbringung in der Jugendherberge schlicht und einfach nicht mehr leisten.

Für die Teilnehmer des Jugendaktionstages war aber auch schon der eine Veranstaltungstag ein einziges Abenteuer. Falknerin Petra Holz zum Beispiel hatte sogar ihren Bussard mitgebracht, um möglichst anschaulich über Greifvögel zu informieren. Am Nachmittag standen für alle Biotoppflegearbeiten auf der Streuobstwiese am Löwenburger Hof auf dem Programm. Biologe Dieter Steinwarz und das Team der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis sorgten auch hier dafür, dass keine Langeweile aufkam. So stellten die Jugendlichen aus selbst gesammelten Wiesenkräutern leckere Limonade her, lernten, wie man einen Obstbaum richtig schneidet, waren hautnah bei der Schafschur mit dabei und pflanzten eigenhändig Apfelbäumchen.