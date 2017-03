Regenwolken im Siebengebirge

Siebengebirge. Dunkle Regenwolken bestimmen dieser Tage das Wetter im Siebengebirge. Bei besonderem Ausblick kann das graue Wetter aber auch seine schönen Seiten haben.

09.03.2017

Ein beeindruckendes Bild bot sich am Donnerstagvormittag über Königswinter und Bad Honnef. Dunkle Wolken zogen über das Siebengebirge und den Rhein, Nebelschwaden zeigten sich unter der dicken grauen Decke. Auch wenn der Anblick etwas Bedrohliches hatte, Besucher auf dem Drachenfels konnten das Naturschauspiel besonders gut beobachten und einen Rundblick auf das in Grau getauchte Siebengebirge werfen.

Am Freitag und am Wochenende bleibt es – trotz einiger Sonnenstunden – häufig wolkig: Die Chance also für weitere schöne Aus- und bedrohliche Anblicke. (ga)