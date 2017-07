11.000 Quadratmeter großes Grundstück in Wahlfeld

Das Gebäude des ehemaligen Raiffeisen-Marktes an der Siegburger Straße in Oberpleis. Die Silos wurden bereits abgerissen.

Oberpleis. Die Firma Baustoffe Klein hat den Raiffeisen-Markt an der Siegburger Straße in Oberpleis, der Ende September vergangenen Jahres geschlossen hatte, gekauft.

Baustoffe Klein hat den Raiffeisen-Markt in Oberpleis gekauft. Laut Firmenchef Werner Klein wurde der Kaufvertrag bereits vor einigen Monaten unterzeichnet. Was mit dem 11.000 Quadratmeter großen Grundstück in Wahlfeld in Zukunft geschehen soll, sei noch offen.

Ende September 2016 hatte der Raiffeisen-Markt, der mehrere Jahrzehnte in Oberpleis ansässig war, geschlossen. „Wir bedauern, dass wir uns aus der Region zurückziehen müssen. Der weitere Betrieb war jedoch nicht mehr möglich. Es war eine einfache kaufmännische Entscheidung“, sagte damals Christian Schürmann, Geschäftsführer der Vertriebsgruppe Eifel-Mittelrhein der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG mit Sitz in Andernach.

Unternehmen komplett aus Oberpleis zurückgezogen

Sein Nachfolger Stefan Zimmer bestätigte, dass sich sein Unternehmen komplett aus Oberpleis zurückgezogen habe. „Wir versuchen aber immer, das Vakuum, das durch eine Standortschließung entsteht, durch mobile Dienste aufzufangen. Wir wollen die Landwirte nicht im Regen stehen lassen.“ Die nächsten Märkte sind jetzt in Buchholz-Mendt, Altenkirchen und Niederkassel-Uckendorf. Waren können von dort auf die Höfe geliefert und das Getreide dort abgeholt werden. Der Verkäufer wollte sich wie auch der neue Eigentümer nicht zum Kaufpreis äußern. „Aber es war bezahlbar“, sagt Werner Klein.

Es habe mehrere Interessenten gegeben. „Die Stadt hatte ein Vorkaufsrecht und hat es nicht wahrgenommen. Mein Sohn Daniel hat es schließlich erworben“, berichtet er. Damit bleibe das Grundstück im Unternehmen. „Die Stadt hatte nur ein Vorkaufsrecht für einzelne Parzellen, nicht für das gesamte Grundstück“, teilte Nico Graefe, Pressesprecher der Stadt Königswinter, auf Nachfrage mit. Der Stadt gehört das hinter dem Grundstück des Raiffeisen-Marktes liegende Gelände der ehemaligen Kläranlage. Auf einem Großteil der Fläche soll durch eine Änderung des Bebauungsplans, die der Stadtrat an diesem Dienstag, 4. Juli, beschließen soll, eine gewerbliche Folgenutzung ermöglicht werden. Die Erschließung soll über die Fläche erfolgen, auf der die inzwischen abgerissenen Silos des Raiffeisen-Marktes standen.

Gebäude für heutige Zwecke kaum brauchbar

„Was mit dem Grundstück des Raiffeisen-Marktes passiert und ob ich die Gebäude abreiße, weiß ich noch nicht. Das sind ja eher Industrieruinen und für heutige Zwecke kaum brauchbar“, so Werner Klein. Für Einzelhandel wolle er die Neuerwerbung jedoch nicht nutzen. Zurzeit sind die Räume des ehemaligen Raiffeisen-Marktes als Lagerräume an einen Gartenbaubetrieb und ein Start-Up-Unternehmen vermietet. Weitere Flächen nutzt der Eigentümer selbst. „Wir werden dort vielleicht künftig noch Wohnwagen unterstellen“, sagt Klein.

Im Raiffeisen-Markt konnten Landwirte bis zum vergangenen Jahr Dünger, Saatgut oder Pflanzenschutzmittel erwerben und ihr Getreide anliefern. Im Shop konnte das breite Publikum auf rund 200 Quadratmetern Verkaufsfläche Dünger, Torfe, Pflanzenerde oder Heimtiernahrung kaufen. Fest steht, dass der Baumarkt Klein, der im Gewerbegebiet Wahlfelder Mühle ansässig ist, durch das Aus für den Raiffeisen-Markt „einen starken Mitbewerber“ (Klein) verloren hat. Durch die Erweiterung des Baumarktes vor gut drei Jahren auf 3500 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein 500 Quadratmeter großes Gartencenter sei sein Unternehmen sehr gut aufgestellt, sagt Klein. Der größte Konkurrent sei das Internet. Baustoffe Klein wurde 1872 gegründet und wird in vierter Generation von Doris und Werner Klein geleitet. 1985 zog der Betrieb von der Siegburger Straße ins Gewerbegebiet Wahlfeld um.