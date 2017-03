Erneuter Einbruch in Heisterbacherrott

Heisterbacherrott. Innerhalb weniger Tage wurde zum zweiten Mal in Heisterbacherrott eingebrochen. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

03.03.2017

Mehrere Schmuckstücke sowie einen geringen Bargeldbetrag haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in Heisterbacherrott erbeutet. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Einbrecher das Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lauterbachstraße auf und verschafften sich so Zugang in die Räume. Dort suchten sie gezielt nach möglichem Diebesgut. Mit ihrer Beute entfernten sie sich dann unbemerkt vom Tatort.

Es war bereits der zweite Einbruch innerhalb weniger Tage in Heisterbacherrott. In der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr erbeuteten Einbrecher mehrere Schmuckstücke aus einem Mehrfamilienhaus an der Stenzelbergstraße. Wie berichtet, kletterten dort die Täter laut Polizei auf den Balkon, brachen eine Balkontür auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. Über den Balkon flüchteten sie wieder in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02 28/1 50. (ga)