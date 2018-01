Straßenbauarbeiten im Siebengebirge

Noch mehrere Monate dauert die Hangsicherung an der Bundesstraße 42 in Rhöndorf. Eine Fahrspur ist deswegen gesperrt.

Siebengebirge. Die Hangsicherung an der Bundesstraße zwischen Rhöndorf und Königswinter beeinträchtigt auch weiterhin den Verkehr. Aber auch auf verschiedenen Landes- und Kreisstraßen müssen sich die Autofahrer in diesem Jahr auf Baustellen und damit auf Behinderungen einstellen.

Zur Geduldsprobe wird auch das neue Jahr für Verkehrsteilnehmer im Siebengebirge. Nachdem im abgelaufenen Jahr die Sanierung der L331 zwischen Ittenbach und dem Kreuzungsbereich mit der B 42 die größte Maßnahme war, werden 2018 gleich mehrere „Hauptschlagadern“ wegen Schlaglöchern, Rissen und anderen Straßenschäden erneuert.

Die größten Folgen haben dabei sicher die andauernden Arbeiten an der B 42, wo voraussichtlich noch bis Ostern eine Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Rhöndorf und Königswinter in Fahrtrichtung Bonn gesperrt bleibt. Auch die Sperrung der Cäsariusstraße in Oberdollendorf – hier wird ein neuer Kanal gebaut – dürfte zu einer größeren Belastung werden, ebenso der fortschreitende Umbau der Linzer Straße in Bad Honnef.

An der B42 sollte die Hangsicherung durch den Landesbetrieb Straßen NRW ursprünglich bis Anfang Dezember abgeschlossen sein. Weil der Untergrund - wie berichtet - jedoch brüchiger und hohler als gedacht ist, rechnet man nun damit, dass die beiden geplanten Gabionenwände auf einem Fundament aus Beton bis Ostern stehen werden. Zurzeit macht die beauftragte Firma Betriebsferien. Erst nach dem Dreikönigstag werden die Arbeiten fortgesetzt.

Cäsariusstraße ab 9. Januar gesperrt

Auch auf der Cäsariusstraße ist der Landesbetrieb involviert, weil es sich bei der innerörtlichen L268 um eine Landesstraße handelt. Auftraggeber ist allerdings die Stadt, die unter der Straße einen neuen, 200 Meter langen Stauraumkanal bauen lässt. Dazu werden drei Gruben angelegt, von denen aus das Regenrückhaltebecken im Vortrieb gebaut wird. Weil sich die Arbeiten größtenteils unterirdisch abspielen, muss die Fahrbahn anschließend lediglich im Bereich der Gruben erneuert werden.

Beginn der Maßnahme soll der 9. Januar sein, abgeschlossen wird sie voraussichtlich erst Mitte Juli. Sie macht eine Vollsperrung der Cäsariusstraße zwischen Kantstraße und Grüner Weg erforderlich. Die innerörtliche Umleitung wird über die Bergstraße und die Hauptstraße führen. Radfahrer, Fußgänger und Anlieger sind nicht betroffen.

Arbeiten zwischen Wülscheid und Eudenbach

Auch der Rhein-Sieg-Kreis investiert im Jahr 2018 rund 2,6 Millionen Euro in die Reparatur der Kreisstraßen. So wird der Asphalt auf der K 6 zwischen Bad Honnef-Wülscheid und Königswinter-Eudenbach auf rund 800 Metern erneuert. In Vinxel lässt der Kreis einen abgesackten Fahrbahnrand an der K 25 reparieren. Kosten: Rund 50 000 Euro.

Im kommenden Jahr soll endlich auch die lange geplante Sanierung der Landesstraße L143 in der Ortsdurchfahrt von Uthweiler stattfinden. „Wir hoffen, dass wir das 2018 umsetzen können“, sagt Albert Koch vom Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung der Stadt Königswinter. Die Stadt organisiert die Maßnahme im Auftrag des Landes, das die Kosten trägt. An den beiden Ortseinfahrten aus Richtung Oberpleis und Siegburg sollen im Rahmen der Arbeiten zusätzlich Fahrbahnteiler gebaut werden. Sie sollen der Verkehrsberuhigung auf der Straße, auf der oft zu schnell gefahren wird, dienen.