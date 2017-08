Mehr Platz für mehr Bücher

Im neuen Look: Die gelungene Renovierung feiern Rosemarie Gesche (sitzend) und Dieter Mechlinski (r.) mit dem Büchereiteam.

Niederdollendorf. Der Förderverein ließ die Evangelische Öffentliche Bücherei Dollendorf umgestalten. Die Räume, in denen nun Platz für mehr Bücher herrscht, werden Anfang September eröffnet.

Von Alexander Hertel, 20.08.2017

Viele Bücherfreunde, wenig Platz: Mit diesem Problem kämpfte lange Zeit die Evangelische Öffentliche Bücherei Dollendorf. Doch das hat sich geändert, wie die Nutzer der Einrichtung im September feststellen werden. Die Räume wurden geschickt umgestaltet, sodass sie viel großzügiger wirken.

Die Idee dazu gab es bereits 2014. Der Förderverein Frieda Caron hatte damals die Trägerschaft der Bücherei übernommen und sich zum Ziel gesetzt, die Bedingungen dort zu verbessern. Doch der zunächst angedachte Plan eines Erweiterungsbaus war wirtschaftlich nicht realisierbar. Also stiegen die Verantwortlichen auf den Vorschlag der Firma Porta ein.

Der Fachbetrieb für Bibliothekseinrichtungen aus Ascheberg hat das neue Gesicht der Bücherei inzwischen geprägt: Durch das Einpassen eines modernen Regalsystems sowie zweier Einbauschränke, die der örtliche Tischlereibetrieb Niering & Abels schreinerte, konnte das Platzangebot beträchtlich erweitert werden. 30 000 Euro investierte der Förderverein in die Maßnahmen, die mit einer Renovierung verbunden waren. Der Malerbetrieb Görg & Fiegel sorgte für neuen Glanz.

Rund 5000 Bücher und Medien mussten ausgeräumt und zwischengelagert werden. Während dafür die Umzugsfirma Granito zuständig war, stellten die Mitarbeiter der Bücherei nach den Arbeiten alles wieder in die Regale. Eröffnet wird die umgestaltete Bücherei, Friedenstraße 29, am Dienstag, 5. September, um 15 Uhr. Dieter Mechlinski, Vorsitzender des Fördervereins, übergibt sie offiziell an die Leiterin, Rosemarie Gesche. Die Bücherei hat dann wieder regelmäßig dienstags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr geöffnet.