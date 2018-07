Unfall in Königswinter

KÖNIGSWINTER. In Königswinter-Römlinghoven sind am Donnerstagabend zwei Autos frontal auf der Lommerwiese zusammengestoßen. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort, verletzt wurde niemand.

Von Ulrich Felsmann, 19.07.2018

Auf der Straße Lommerwiese im Königswinterer Stadtteil Römlinghoven hat es am Donnerstagabend einen Autounfall gegeben. In einer Linkskurve stießen ein roter Toyota und ein blauer VW Polo zusammen. Die Fahrerin des Toyota gab vor Ort an, ihre Sicht sei durch die in die Kurve hineinragende Hecke eingeschränkt gewesen. Verletzt wurde niemand.