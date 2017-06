Thema "Mobbing" unter Schülern

KÖNIGSWINTER. Im Unterricht hatten die Achtklässler der Christophorus-Realschule in Königswinter Manfred Theisens Roman "Täglich die Angst" gelesen. Jetzt war der Kölner Autor bei ihnen zu Gast.

Von Roswitha Oschmann, 11.06.2017

„Bis ich die Schule wechselte, wurde ich selbst von der fünften bis zur siebten Klasse gemobbt“, erzählt Florian. Gerade hatte der Achtklässler aus dem CJD im Kellertheater eine Veranstaltung mit Manfred Theisen erlebt, der aus seinem Buch „Täglich die Angst“ las.

Nun steht er mit Klassenkameraden in der Schlange, um sich das eigene Buch signieren zu lassen. Denn: Es diente als Lektüre im Deutschunterricht der drei achten CJD-Realschulklassen. Deutschlehrerin Rita Seifert war es in Zusammenarbeit mit dem Selbstlernzentrum gelungen, den Kölner Autoren für einen Vormittag nach Königswinter zu holen.

Lockerer Vortrag gefällt den Schülern

„Es war lustig – wegen der Witze“, sagt Florian. Denn der Autor hatte keine Lesung im eigentlichen Sinne gehalten, sondern lediglich einige Passagen vorgetragen und vielmehr auf lockere Weise über das Thema gesprochen, Fragen gestellt und auch Fragen beantwortet. „Die Schüler haben das Buch im Unterricht behandelt. Sie sind sehr neugierig und aufgeschlossen, erzählen viel“, zeigte sich Theisen im Nachgang beeindruckt von den Jugendlichen und ihrem Interesse an dem Thema.

Florian wurde wegen Äußerlichkeiten gemobbt. „Heute würde ich früher zum Lehrer gehen oder zur Polizei“, sagt er nach dieser Stunde selbstbewusst. Damals war er eher schüchtern und zurückhaltend. Laura kennt Mobbing nur aus Erzählungen und eben aus diesem Buch. „Ich fand es amüsant, wie der Schriftsteller das Thema dargestellt hat“, sagt Florians Klassenkameradin.

Bereits 2007 kam „Täglich die Angst – ein Mobbing-Opfer schlägt zurück“ heraus; Manfred Theisen hat es bei jeder Neuauflage aktualisiert und die neuesten technischen Möglichkeiten des Netzes eingearbeitet. Die Handlung: In der Ich-Form erzählt das Mädchen Annika aus ihrer Perspektive die Geschichte einer Mädchengang, aus der sie später ausbrechen möchte. Annika und ihre Freundinnen Katinka und Elisabeth haben die 8c fest im Griff.

Ihr neuestes Opfer heißt Thorsten. Sein Foto erscheint in Mädchenkleidung, sobald die Klasse im Computerraum die PCs hochfährt. Aber dann häufen sich merkwürdige Ereignisse. Katinkas gestohlener Rucksack taucht wieder auf – mit ihrer toten Katze Mascha darin. Und Elisabeth wird vor einen Bus gestoßen. Annika ist verzweifelt und vertraut sich ihrem Chat-Freund Kenny an – in Wirklichkeit ihr Klassenkamerad Jan, der ihr rät, die Clique zu verlassen.

Neues Buch des Autors ist bereits fertig

Die Idee zu dem Buch hatte der Autor, Jahrgang 1962, als über Mobbing an Schulen im Kölner Raum berichtet wurde. „Als das Buch herauskam, fand man es zu brutal. Aber in Bayern wurde es Schullektüre“, berichtete er den CJD-Schülern. Drei Monate reine Schreibzeit habe er gebraucht, beantwortete der Kölner, der als Zeitungsredakteur arbeitete, bevor er Schriftsteller wurde. Theisen verriet auch, woran er aktuell arbeitet.

„Es wird ein Fußballbuch, das im Frühjahr in vielen Sprachen erscheinen soll, auch in den USA.“ Darin schickt Nationaltrainer Jogi Löw einen Spieler mit afrikanischen Wurzeln aufs Feld. „Die drei Minuten, bis er den Platz betritt, stelle ich dar.“ 64 Seiten hat das neue Buch und sieht aus wie ein Spielerpass. „Wir müssen damit umgehen, dass die Welt so mobil geworden ist“, stellte er gegenüber den Jugendlichen fest. Vielleicht wird es die Lektüre im nächsten Schuljahr.