Mehrere Veranstaltungen am Sonntag

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Fanmeile in Bockeroth, auf der die Triathleten angefeuert werden. FOTO: HSV BOCKEROTH

Siebengebirge. Am Sonntag findet sowohl ein Qualifikationsturnier zur Islandpferde-WM in Aegidienberg, die Kirmes in Oberpleis als auch der Bonn-Triathlon statt. Die L143 ist daher teilweise gesperrt, es werden Verkehrsbehinderungen erwartet.

Die achtwöchige Sperrung der L 331 beginnt zwar erst am 19. Juni. Doch der kommende Sonntag, 11. Juni, ist auch nicht ohne. Die L143 ist wegen des Bonn-Triathlons mindestens von 10 bis 13 Uhr zwischen Freckwinkel/Uthweiler und Aegidienberg voll gesperrt. Davon betroffen sind Verkehrsteilnehmer, die zum Qualifikationsturnier für die Islandpferde-Weltmeisterschaft in Aegidienberg und zur Kirmes in Oberpleis wollen.

Wegen der Kirmes ist die Ortsdurchfahrt von Oberpleis ebenfalls gesperrt. Im Bad Honnefer Tal sorgen zudem das Rosenfest in der City und die „Mittelrhein Offroad“ in den Rhöndorfer Weinbergen für verstärkten Besucher-Andrang.

Eine Lösung für das Problem in Aegidienberg hat Triathlon-Cheforganisator Joachim Sommershof inzwischen gefunden. Mit einer Streckenänderung will er den rund 300 Reitern entgegenkommen. „Ich werde den zweiten Wendepunkt um 600 Meter nach vorne legen.“ Statt am Himberger Kreisel sollen die 1300 Triathleten bereits in Höhe der Feuerwache auf der Aegidienberger Straße kehrtmachen.

Für die Sportler bedeutet das eine 1200 Meter kürzere Radstrecke. Für die Pferdefans, dass sie zumindest von Himberg aus anfahren können, nicht aber von Ittenbach aus. Eng werden dürfte es in Aegidienberg trotzdem, reisen doch zumindest Zuschauer vor allem am Finaltag, dem Sonntag, an.