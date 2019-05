Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. In dieser Woche werden zwischen Königswinter, Bonn und Köln an zwei Nächten mehrere Autobahnen und Bundesstraßen gesperrt. Der Grund ist ein Schwertransport auf dem Weg zu Shell in Köln-Godorf.

Wegen eines Schwertransports sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag wieder mehrere Autobahnen in der Region vorübergehend gesperrt. Bei dem Schwertransport handelt es sich nach Angaben der Bezirksregierung Köln um einen Behälter für die Firma Shell in Köln-Godorf, der 4,60 Meter breit, 5,60 Meter hoch und 56 Meter lang ist. Der Behälter wiegt rund 200 Tonnen.

Schwertransport überquert zunächst die B42

In der Nacht von Mittwoch, 15. Mai, auf Donnerstag, 16. Mai, überquert der Transport die Bundesstraße 42 im Stadtgebiet Königswinter zwischen dem Tunnel Oberkassel und der Anschlussstelle Grüner Weg. Die B42 muss deshalb ab 23 Uhr bis 1 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Ost und der Anschlussstelle Königswinter in beide Richtungen gesperrt werden. Auch die A562 zwischen der Anschlussstelle Ramersdorf und Bonn-Bad Godesberg ist ab etwa 24 Uhr für ungefähr eineinhalb Stunden gesperrt. Der Schwertransport befährt dabei die A562 vom Ramersdorf nach Bad Godesberg entgegen die Fahrtrichtung. Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren.

Schwertransport von Bad Honnef nach Bonn Foto: Katrin Janßen Der Schwerlaster auf der Auffahrt zur B 42.

Foto: Katrin Janßen Trotz der späten Stunde beobachten einige Zuschauer das Spektakel am Grünen Weg.

Foto: Katrin Janßen Auf der B 42 wurden die Leitplanken entfernt, damit der Schwertransporter anschließend wieder rückwärts die Ausfahrt Oberkassel hinauffahren kann.

Foto: Katrin Janßen Rückwärts geht es die Auffahrt nach Oberkassel hinauf.

Foto: Katrin Janßen In der Kurve wird es eng, mehrmals setzt der Fahrer zurück, doch die Verkehrsschilder sind im Weg.

Foto: Katrin Janßen Ein bisschen ruckeln, dann ist das Gefährt am Schild vorbei.

Foto: Katrin Janßen Technik - und ein bisschen Natur, den der Transport auf dem Weg eingesammelt hat.

Foto: Katrin Janßen Es hilft nichts, das Schild muss nun doch abgebaut werden.

Foto: Katrin Janßen Endlich kann es weiter gehen.

Foto: Katrin Janßen Als "Geisterfahrer" geht es die Straße rückwärts hinunter.

Foto: Katrin Janßen Zum Wenden setzt der Transport an der Kreuzung in Richtung Mühlenbruch zurück.

Foto: Katrin Janßen Wieder vorwärts fährt der Konvoi durch Oberkassel weiter in Richtung Bonner Hafen.

In der Nacht von Donnerstag, 16. Mai, auf Freitag, 17. Mai, befährt der Schwertransport dann die A555 von der Anschlussstelle Köln-Godorf entgegen der Fahrtrichtung bis zur Anschlussstelle Köln-Rodenkirchen. Die Autobahn wird hierfür von 23 Uhr bis 4 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr von Köln in Fahrtrichtung Bonn wird über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U 38 geleitet. Am frühen Morgen des 17. Mai soll der Transport dann die Firma Shell in Köln-Godorf erreichen.