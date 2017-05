Unfall in Königswinter-Sand

Königswinter. Zwei Männer sind in der Nacht zum Montag bei einem Unfall auf der Sander Straße in Königswinter verletzt worden. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Von Jens Kleinert, 22.05.2017

Wie die Polizei am Einsatzort mitteilte, hatten die Männer in ihrem BMW die Sander Straße aus Sand kommend in Richtung der L 268/L 330 befahren. Gegen 1.15 Uhr kam der Wagen etwa dreihundert Meter vor der Einmündung zur Landstraße von der Fahrbahn ab und geriet in ein Feld, wo er sich überschlug.

Andere Verkehrsteilnehmer, die auf den Unfall aufmerksam wurden, wählten den Notruf. Neben der Polizei rückten auch ein Notarzt sowie drei Rettungswagen und die Feuerwehr zur Unfallstelle aus. Eingeklemmt waren die beiden Männer jedoch entgegen erster Befürchtungen nicht in ihrem Fahrzeug. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Einsatzkräfte des Löschzugs Uthweiler halfen beim Ausleuchten der Einsatzstelle.