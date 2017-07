Wagenfront brennt komplett aus

Einsatz in Ittenbach: In einem Auto hatte sich am Freitag ein Brand entwickelt

Ittenbach. In einer Garage in Ittenbach hat am Freitagvormittag ein Auto gebrannt. Die Eigentümerin bemerkte den Rauch und rief die Feuerwehr.

Von Heike Hamann, 07.07.2017

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat am Freitagvormittag das Ausbreiten eines Brands in Ittenbach verhindert. Wie die Wehr mitteilte, hatte die Eigentümerin eines Wagens, der neben ihrem Wohnhaus in der Straße „Im Tälchen“ stand, Rauchentwicklung im Motorraum bemerkt. Da eigene Löschversuche nicht ausreichten, alarmierte sie um 10.43 Uhr die Einsatzkräfte.

Als die zehn Feuerwehrleute des Löschzugs Ittenbach unter Leitung von Oberbrandmeister Manuel Nagel vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits in die an das Haus angebaute Garage. Mit einem Schnellangriffsrohr konnten sie die Garage vor den Flammen schützen und den Brand schnell löschen. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten sie die Garage auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Da die Flammen hauptsächlich gegen das geöffnete Stahltor der Garage geschlagen waren, blieb der Schaden am Gebäude laut Mitteilung der Wehr gering. Der Wagen brannte im Frontbereich komplett aus. Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnte die Feuerwehr am Freitag keine Angaben machen.