Besitzer greift beherzt ein

Oberpleis. Durch beherztes Eingreifen mit einem Gabelstapler verhinderte ein Autobesitzer in Oberpleis womöglich Schlimmeres. In einer Halle hatte das Fahrzeug des Mannes Feuer gefangen.

Von Alexander Hertel, 04.01.2018

In einer Halle an der Siegburger Straße in Oberpleis hat am Donnerstagmorgen ein Auto gebrannt. Der Besitzer des Wagens hatte um kurz nach zehn Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, legte der Mann ein "beherztes Handeln" an den Tag, so Feuerwehrsprecher Lutz Schumacher. Der Besitzer versuchte zunächst selbst, das Feuer mit einem Wasserschlauch zu löschen. Außerdem schaffte er das brennende Fahrzeug mit Hilfe eines Gabelstaplers aus dem Gebäude, so Schumacher.

Inzwischen war auch der Löschzug Uthweiler eingetroffen. Das Auto, das zu dem Zeitpunkt bereits vor der Halle stand und im Motorbereich brannte, konnten die Wehrleute schnell mit Hilfe eines Schaumrohrs löschen. Die Halle, in der der Pkw zuvor geparkt war, befreiten die Einsatzkräfte mit einem Überdrucklüfter vom Rauch. Weitere alarmierte Kräfte der Einheiten Bockeroth und Oelberg mussten ebenso wenig tätig werden wie die Drehleiter aus der Altstadt, der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf sowie der städtische Rettungsdienst.

Der Einsatz der zehn Wehrleute unter Leitung von Ulrich Brungs endete gegen 11.15 Uhr. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar, die Ermittlungen laufen.