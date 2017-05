Japanische Kalligraphien

KÖNIGSWINTER. In einer außergewöhnlichen Ausstellung zeigt die japanische Künstlerin Kaoru Akagawa ihre Kalligraphien in Königswinter. Die 40 Werke beschäftigen sich mit den Themen Musik, Kapitalismus und Grenzen.

Von Neal Graham, 25.05.2017

Ein bisschen peinlich, meint Kaoru Akagawa, sei es schon, über ihre Werke zu erzählen. „Denn was hier an der Wand hängt, ist mein Leben. Meine Seele erscheint immer auch auf dem Papier.“ „To cross borders“, zu Deutsch: „Grenzen überschreiten“, so lautet eines der zentralen Themen, denen sich die 44-jährige Lehrmeisterin für Kana Shod, der Kalligrafie mit japanischen Schriftzeichen, widmet: Geboren in Kanada, aufgewachsen in New York, studiert in Japan, dann der Umzug nach Berlin und schließlich nach London – Kaoru Akagawa hat selbst gelebt, was sie in ihrer ganz eigenen künstlerischen Technik, getauft „Kana de l'Art“, aufs Papier bannt.

Unter dem Titel „Jenseits von Zeit und Raum“ vereint sie nun in der Galerie IAC Berlin-Königswinter in Form von 40 Werken die Themen Musik, Kapitalismus und Grenzen – ohne Figuren-Spektakel und Formen-Bombast, dafür mit graziler Sinnlichkeit, ruhiger Konzentration und durchdachter Finesse, die ihresgleichen sucht.

Die Musik

Während ihrer Zeit in Berlin habe sie entdeckt, wie „neu und frisch“ die klassische Oper wirken könne, erzählt Akagawa. „Ich dachte mir: Wenn die Oper modern sein kann, dann auch Kana Shod – sofern ich die richtige Interpretation finde.“ Ihrer Kreativität lässt sie freien Lauf: Gustav Mahlers „Symphonie der Tausend“ repräsentiert sie mit 1000 wild durcheinander geklebten Papierstreifen – einer für jeden der Tausend Musiker, die angeblich nötig sind, um der Komposition Leben einzuhauchen. Den Text zu Wagners „Rheingold“, eigens auf Japanisch übersetzt, lässt sie zu Tawaraya Sotatsus berühmtem Donnergott-Gemälde verschmelzen – ohne den Pinsel abzusetzen, kreiert sie das Motiv bloß durch unterschiedlich starken Duktus. Und mit millimetergenauen Pinselschwüngen, wird die geniale Feingliedrigkeit von Beethovens Mondscheinsonate greifbar.

Der Kapitalismus

Dem „Bullenmarkt“ hält Akagawa ihren ganz eigenen goldenen Stierkopf entgegen: Geformt aus 450 Papierstreifen, mal Wirtschafts-Schlagzeilen, mal die Namen internationaler Großunternehmen, soll er die Manipulation der Börse mittels Informationen symbolisieren. Daneben „Speculation“, das die Namen von mehr als 3000 Firmen zum süffisanten Schriftzug „¥€$!“ vermengt. Explizit anklagend ist der Kapitalismus-Zyklus aber nicht gemeint, vielmehr will er sich grundsätzlich mit der Frage nach Wohlstand befassen. „Ob Kapitalismus gut oder schlecht ist, das weiß ich selbst noch nicht endgültig“, meint Akagawa.

Die Grenzen

In New York, erinnert sie sich, habe sie in jungen Jahren stets Diskriminierung erlebt: „'Du frisst ja nur Fisch', hat man gesagt, 'das ist eklig'“. Dabei sei es essenziell, sich in andere Kulturen einzufühlen: „Denn wenn wir die Ähnlichkeiten zwischen den Kulturen entdecken, erreichen wir am Ende alle bessere Beziehungen.“ 200 Papierfetzen, zu einem eng geflochtenen Netz verwoben, erstrahlen daher in „Sunset on the Seine“ als gelb-violette Sonne.

Die Ausstellung ist bis zum 6. Juli, in der Galerie IAC, Hauptstraße 278, zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.