Neue Fahrbahn für die Anschlussstelle

Siebengebirge. Nach der Sperrung der L331 müssen Autofahrer ab kommender Woche mit weiteren Einschränkungen rechnen. Die Auffahrt zur B42 wird gesperrt.

Weitere Behinderungen kommen auf die Verkehrsteilnehmer im Siebengebirge in der kommenden Woche zu. Bereits seit vergangenem Montag ist die L 331 zwischen der Petersbergzufahrt und der Einmündung Oelbergringweg auf der Margarethenhöhe gesperrt. Am Montag, 26. Juni, wird die Baustelle nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau NRW bis zur Einmündung der B 42 erweitert.

Ab wann wird gesperrt?

Von Freitag, 30. Juni, 17 Uhr, bis Sonntagmorgen, 2. Juli, 5 Uhr, wird dann zusätzlich im Verlauf der B 42 in Fahrtrichtung Köln/Bonn die Anschlussstelle Königswinter gesperrt. Auffahrten von der L 331 auf die B 42 in Richtung Bonn sowie Abfahrten von der B 42 auf die L 331 sind in dieser Zeit nicht möglich. Umleitungen über benachbarte Anschlussstellen der B 42 sind mit einem roten Punkt ausschildert.

Die Sperrungen sind notwendig, weil im Zuge der Sanierung der L 331 auch die Fahrbahn der Anschlussstelle erneuert wird. In der Vergangenheit traten hier nach Angaben des Landesbetriebs Griffigkeitsprobleme auf.