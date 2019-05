Film über Krupp-Manager Berthold Beitz

Königswinter. Schon vor knapp zwei Wochen fand GA-Redakteur Hansjürgen Melzer durch hartnäckiges Fragen heraus, was ein Filmteam auf Schloss Drachenburg produziert: ein TV-Drama über den Krupp-Manager Berthold Beitz. Am Dienstag fanden wieder Dreharbeiten statt.

Bei den Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg geht es um das Leben eines Industriellen. Nachdem bei "Babylon Berlin" der Stahlfabrikant Alfred Nyssen auf dem Schloss residierte, steht jetzt die WDR/ARD Degeto-Produktion „Berthold Beitz – Ein unruhiges Leben“ an.

Der vor sechs Jahren verstorbene Industrielle wird von Sven-Eric Bechtolf gespielt. Edgar Selge stellt den Historiker Golo Mann dar. Regisseur ist Dror Zahavi. Das TV-Drama spielt im Deutschland des Jahres 1973. Krupp, eines der größten deutschen Unternehmen, kämpft ums Überleben. Nur ein Mann glaubt, es retten zu können: Beitz.

Seit mehr als 20 Jahren lenkt er bereits die Geschicke von Krupp. Er weiß, dass das wichtigste Kapital des Unternehmens sein guter Name ist. Deshalb entscheidet er sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Er beauftragt Golo Mann, ein Buch über Krupp zu schreiben.

Einblicke in Schloss Drachenburg Foto: Alexander Hertel Durch den Haupteingang von Schloss Drachenburg gelangen Besucher in die erste Etage.

Foto: Alexander Hertel Wer am Eingang rechts geht, kommt in die Kunsthalle.

Foto: Alexander Hertel Wer in die andere Richtung geht, kommt in das Speisezimmer. Links lässt sich eine der rund zehn versteckten Türen erkennen, die es im Schloss gibt. Hinter dem Wandschrank befindet sich ein Raum, der früher als Servierzimmer und heute als Stuhllager genutzt wird.

Foto: Alexander Hertel Blick aus dem früheren Servierzimmer in das Speisezimmer.

Foto: Alexander Hertel Hinter der versteckten Tür geht es nicht nur in das heutige Stuhllager, ...

Foto: Alexander Hertel ... sondern auch in das Nebentreppenhaus, das für das Personal zur Versorgung aller Ebenen vorgesehen war.

Foto: Alexander Hertel Die Treppen führen nach unten in den Wirtschaftsbereich, wo früher eine große Küche eingerichtet war. Heute dient der Bereich als Lagerraum.

Foto: Alexander Hertel Am Ende des Treppenhauses befindet sich ein separater Eingang, den beispielsweise Mieter der schlosseigenen Ferienwohnung nutzen können.

Foto: Alexander Hertel Den Treppen wieder nach oben folgend eröffnet sich in der 2. Etage die Privatebene.

Foto: Alexander Hertel Das Arbeitszimmer des Schlossherrn Stephan von Sarter.

Foto: Alexander Hertel Die Räume der Privatebene sind teilweise durch Doppeltüren miteinander verbunden.

Foto: Alexander Hertel Doch nicht immer sind dies zwei Türflügel. Manchmal verbirgt sich hinter einem Flügel auch ein Schrank.

Foto: Alexander Hertel Ein Zimmer der Privatebene.

Foto: Alexander Hertel Blick vom Ankleidebereich des Ehrenfremdenappartements.

Foto: Alexander Hertel In der obersten Etage befindet sich die Ferienwohnung, über deren Bett im Schlafzimmer die Silhouette des Schlosses leuchtet.

Foto: Alexander Hertel

Foto: Alexander Hertel

Foto: Alexander Hertel Eine kleine Sitzecke in der Wohnung kann durch herausziehbare Latten zu einem großen Bett umgebaut werden.

Foto: Alexander Hertel Die Holztür im Flur der Ferienwohnung bleibt den Gästen verschlossen.

Foto: Alexander Hertel Dahinter verbirgt sich ein kleiner Abstellraum, in dem hinter einer weiteren Tür auf der neobarocken Balustrade eine Orgel steht.

Foto: Alexander Hertel Diese stammt von Paul Spinat, dem letzten Privatbesitzer des Schlosses, bevor 1989 das Land NRW das Schloss erwarb. Allerdings handelt es sich um eine Attrappe.

Foto: Alexander Hertel Spinat hat sich dennoch an die Tasten gesetzt, die Musik spielte er mittels eines Tonbandgerätes über Lautsprecher ab und beschallte so die Gäste im Musiksaal.

Foto: Alexander Hertel Der Musiksaal, über dem die Orgel thront, ist der einzige Gesellschaftsraum in der 2. Etage.

Foto: Alexander Hertel In dem Raum gegenüber dem Zugang zur Orgel führt eine Treppe in den Dachstuhl. Das Gewölbe lässt den darunterliegenden Musiksaal sowie das Haupttreppenhaus erkennen.

Foto: Alexander Hertel

Foto: Alexander Hertel Am Ende des Weges über das Gewölbe im Dachstuhl, hinter einer großen Tür, geht es weiter zum Uhrenzimmer. Links ist die heutige Turmuhr angebracht, rechts ist die 1882 bis 1884 gebaute originale Trägerplatte des Ziffernblattes zu sehen.

Foto: Alexander Hertel Das Gestell der alten Uhr.

Foto: Alexander Hertel Über eine Wendeltreppe geht es vom Uhrenzimmer in den Hauptturm.

Foto: Alexander Hertel 14,75 Meter sind es vom Hauptturmzimmer bis zur Dachspitze.

Foto: Alexander Hertel Der Blick vom Hauptturm auf den Nordturm und Königswinter bis nach Bonn.

Foto: Alexander Hertel

Foto: Alexander Hertel Über das Treppenhaus geht es schließlich dahin, wo der Rundgang begann: An den Haupteingang.

Film wird Ende des Jahres ausgestrahlt

Es ist die Begegnung zweier Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Beitz, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat, ein zupackender Macher und charismatischer Sonnyboy. Mann, Großbürger, ewiger Sohn und zaudernder Melancholiker.

Während der eine mit der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben will, entwickelt der andere zunehmendes Interesse an Beitz' Vita: Als junger Mann rettete dieser im Zweiten Weltkrieg im besetzten Polen Hunderten von Juden das Leben. Wie kann er nun mit den Tätern von damals zusammenarbeiten und Krupp, die einstige „Waffenschmiede der Nation“, retten wollen?

Für Golo Mann ein Rätsel, dem er auf die Schliche kommen will. Wie sollen wir mit der eigenen Vergangenheit umgehen? Über diese Frage entwickelt sich das Zusammentreffen der beiden ungleichen Männer zu einem Duell und mündet schließlich in der Eskalation.

Gedreht wird bis Ende Juni in NRW, Mecklenburg-Vorpommern und Österreich. Der Sendetermin in der ARD ist voraussichtlich Ende des Jahres. Wie Schloss Drachenburg bekannt gab, wird der Dienstag, 14. Mai, ebenfalls noch ein Drehtag im Schloss sein. Wie auch am 15. und 16. Mai ist der museale Teil des Schlosses dann für die Öffentlichkeit geschlossen.