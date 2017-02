Polizei ermittelt in Oberdollendorf

Oberdollendorf. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Oberdollendorf und bittet um Hinweise. Aus einem Mehrfamilienhaus wurde eine Geldkassette und Bargeld gestohlen.

23.02.2017

Ein auf Kipp stehendes Fenster bot Einbrechern am Mittwochnachmittag die Möglichkeit, in eine Erdgeschosswohnung in Oberdollendorf einzubringen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, suchten die noch unbekannten Täter zwischen 15.45 Uhr und 19.30 Uhr das Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Adolf-Kolping-Straße auf.

Sie öffneten das Fenster und drangen in die Wohnung ein, wo sie gezielt nach Diebesgut suchten. Die Einbrecher entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld und verließen den Tatort dann unerkannt.

Die Polizei bittet um Hinweise und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0228-150 in Verbindung setzen. (ga)